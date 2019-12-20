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‫هل وعود أدوية التخسيس صادقة؟‬ هيئة ألمانية تجيب

الأدوية قد تكون لها آثار ‫جانبية مثل الغثيان والإسهال (بيكسابي)
الأدوية قد تكون لها آثار ‫جانبية مثل الغثيان والإسهال (بيكسابي)

تَعد أدوية التخسيس بإنقاص الوزن ‫في وقت قصير، غير أن الهيئة الألمانية لاختبار السلع ترى أنه ليس هناك ‫دليل يثبت صدق هذه الوعود، بل إن هذه الأدوية تترتب عليها غالبا آثار ‫جانبية.

وتوصلت الهيئة لهذه النتيجة بعد إجراء اختبارات على 13 نوعا من أدوية ‫التخسيس.

‫‫وأظهرت نتائج الاختبارات أن الأدوية المحتوية على عقاقير "أورليستات" ‫و"شيتوزان" و"ليراجلوتايد" لها مفعول ضئيل، كما تترتب عليها آثار ‫جانبية مثل الغثيان والإسهال.

‫وأشارت الهيئة إلى أن الأدوية التي تكون على شكل مسحوق يتم تقليبه في ‫الماء، والتي تحل محل وجبة أو أكثر في اليوم، يمكن أن تترتب عليها آثار ‫جانبية أيضا كالإمساك.

‫وحذرت الهيئة من تناول أدوية التخسيس المحتوية على العقار "أمفيتامين"، ‫وذلك بسبب خطر الإدمان، والآثار الجانبية الوخيمة مثل خفقان القلب ‫والاضطراب والدوار وصعوبات النوم.

‫وبشكل عام، تنصح الهيئة بإنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي ‫والمواظبة على ممارسة الرياضة بدل اللجوء إلى أدوية التخسيس.

المصدر : الألمانية
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