غني بزيت الزيتون.. مطبخ البحر المتوسط يحافظ على لياقتك الذهنية
قال خبير التغذية الألماني أوفه كنوب إن مطبخ البحر المتوسط يحافظ على اللياقة الذهنية، حيث إنه يحمي من الإصابة بأمراض التنكس العصبي كالخرف وألزهايمر.
وأوضح كنوب أن مطبخ البحر المتوسط يقوم على الخضروات الخضراء كالسبانخ والكرنب والأسماك الغنية بالدهون الصحية وأوميغا 3 كالسلمون والماكريل والسردين والمكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون.
وتعمل هذه الأغذية على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ومن ثم تساعد في دعم وظائف المخ كالتفكير والفهم والحفظ والتذكر والتركيز.
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