‫غني بزيت الزيتون.. مطبخ البحر المتوسط يحافظ على لياقتك الذهنية‬

قال خبير التغذية الألماني أوفه‬ ‫كنوب إن مطبخ البحر المتوسط يحافظ على اللياقة الذهنية، حيث إنه يحمي من‬ ‫الإصابة بأمراض التنكس العصبي كالخرف وألزهايمر.

‫وأوضح كنوب أن مطبخ البحر المتوسط يقوم على الخضروات الخضراء كالسبانخ‬ ‫والكرنب والأسماك الغنية بالدهون الصحية وأوميغا 3 كالسلمون والماكريل‬ ‫والسردين والمكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون. ‬

‫وتعمل هذه الأغذية على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ومن‬ ‫ثم تساعد في دعم وظائف المخ كالتفكير والفهم والحفظ والتذكر والتركيز.‬