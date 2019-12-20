الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر لدى الحوامل
أفادت مجلة "إيلي" (Elle) الألمانية بأن الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر خاصة لدى الحوامل، حيث يعمل التدريب بالكرة على تقوية عضلات الظهر والمقعدة والبطن.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التدريب بالكرة المطاطية يساعد أيضا في التحضير للولادة، كما أنها قد تكون مفيدة بعد الولادة أيضا، حيث يعد الجلوس عليها أفضل من الجلوس على المقعد في حال شق ما تعرف بمنطقة "العجان" عند الولادة.
وأشارت إيلي إلى أهمية اختيار كرة ذات قُطر مناسب لطول القامة، موضحة أن الكرة ذات قُطر 65 سم تناسب النساء اللوائي يتراوح طول قاماتهن بين 155 و175 سم.
ومن المهم أيضا أن تتمتع الكرة المطاطية بالمتانة، حيث ينبغي أن تتراوح قدرة تحملها بين 250 و500 كلغم.
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