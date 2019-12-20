‫الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر لدى الحوامل‬

أفادت مجلة "إيلي" (Elle) الألمانية بأن‬ ‫الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر خاصة لدى الحوامل، حيث يعمل التدريب‬ ‫بالكرة على تقوية عضلات الظهر والمقعدة والبطن. ‬

‫وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التدريب بالكرة المطاطية يساعد‬ ‫أيضا في التحضير للولادة، كما أنها قد تكون مفيدة بعد الولادة أيضا، حيث‬ ‫يعد الجلوس عليها أفضل من الجلوس على المقعد في حال شق ما تعرف بمنطقة‬ "العجان" عند الولادة.‬

‫وأشارت إيلي إلى أهمية اختيار كرة ذات قُطر مناسب لطول القامة، موضحة‬ ‫أن الكرة ذات قُطر 65 سم تناسب النساء اللوائي يتراوح طول قاماتهن بين‬ ‫155 و175 سم. ‬

‫ومن المهم أيضا أن تتمتع الكرة المطاطية بالمتانة، حيث ينبغي أن تتراوح‬ ‫قدرة تحملها بين 250 و500 كلغم.‬