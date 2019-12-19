ما علاقة آلام الظهر بالأسنان؟
قال الدكتور يوخن شميت إن آلام الظهر قد ترجع إلى أمراض الأسنان، نظرا لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.
وأوضح طبيب الأسنان الألماني أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي"، الذي قد يؤدي أيضا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار.
كما قد ترجع آلام الظهر أيضا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر.
لذا يتعين استشارة طبيب الأسنان، للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر.
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