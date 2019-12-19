‫ما علاقة آلام الظهر بالأسنان؟‬

قال الدكتور يوخن شميت إن‬ ‫آلام الظهر قد ترجع إلى أمراض الأسنان، نظرا لأن الفك يرتبط بالعمود‬ ‫الفقري عبر العضلات والأعصاب.‬

‫وأوضح طبيب الأسنان الألماني أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى‬ ‫المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي"، الذي قد يؤدي أيضا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة‬ ‫وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار.‬





كما قد ترجع آلام الظهر أيضا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى‬ ‫الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر. ‬

‫لذا يتعين استشارة طبيب الأسنان، للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي‬ ‫السبب الكامن وراء آلام الظهر.‬