طوّرته طبيبة ماليزية مسلمة.. حجاب معقم لغرف العمليات في بريطانيا

"حجاب معقم" هكذا قدم مستشفى بريطاني فكرة طورتها طبيبة شابة للجمع بين الحجاب والمعايير الصحية داخل غرف العمليات. المستشفى قال إنها المرة الأولى التي تخرج فيها القضية للعلن رغم أنها دوما محل نقاش داخل غرف العمليات.

وتقول الطبيبة الشابة فرح رسلان إن الفكرة جاءت بسبب المخاوف من انتقال العدوى داخل غرف العمليات بسبب الحجاب الذي ترتديه طوال اليوم.

وقدم المستشفى "حجابا معقما يستخدم لمرة واحدة" يناسب الطبيبات المحجبات داخل غرف العمليات. ونشر مستشفى رويال ديربي Royal Derby Hospital تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" جاء فيها أن الفضل لهذه الفكرة يعود للطبيبة الشابة فرح رسلان التي طورت الفكرة خلال قيامها بتدريب داخل المستشفى.

We are proud to be national leaders of good practice and inclusivity.



We believe we're the first Trust in the UK to introduce disposable sterile headscarves for staff to use in our Operating Theatres thanks to former Royal Derby Hospital Medical Student, Farah Roslan. pic.twitter.com/Mzb5nK1950 — University Hospitals of Derby and Burton NHS FT (@UHDBTrust) December 11, 2019

يعتقد القائمون على المستشفى أنها المرة الأولى على مستوى المملكة المتحدة التي يتم فيها تقديم حجاب مناسب لغرف العمليات. الطبيبة الماليزية قالت إن فكرتها جاءت بسبب المخاوف من انتقال العدوى بسبب حجابها الذي ترتديه طوال الوقت.



تأمل فرح رسلان أن يساهم هذا الحجاب المعقم في التخلص من واحدة من العقبات التي تحول دون اجتذاب المزيد من المواهب لعالم الجراحة.

وأوضحت "كنت أرتدي نفس غطاء الرأس طوال اليوم، أمر ليس مثاليا بالطبع من ناحية النظافة". وأضافت "لم أشعر بالارتياح لخلعه (الحجاب) وكان يتم إخراجي باحترام من غرف العمليات بسبب المخاوف من انتقال العدوى".

الطبيبة الشابة أوضحت -في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- أنها كانت بحاجة لحل وسط يجمع بين "المعايير المهنية للملابس والعقيدة، مما دفعها للبحث في ماليزيا عن التصميم والمواد المناسبة لتصنيع هذا الحجاب.

فرح رسلان تأمل أن يساهم هذا الحجاب المعقم في التخلص من واحدة من العقبات التي تحول دون اجتذاب المزيد من المواهب لعالم الجراحة (دويتشه)

بيان المستشفى أشار إلى أنها المرة الأولى على الأرجح التي يتم فيها تقديم هذا الحجاب بالمملكة المتحدة، وأيضا الحديث بشكل علني عن هذه القضية التي يتم طرحها في جميع غرف العمليات في البلاد.

وعبر حسابها على تويتر، عبرت فرح رسلان عن أملها في أن يساهم هذا الشكل للحجاب في إزالة واحدة من العقبات الرئيسية التي تقف أمام جذب المزيد من المواهب لمجال الجراحة.