ماسك الذهب وحلول أخرى لشوائب البشرة وحب الشباب
يهاجم حب الشباب بعض النساء البالغات ويُفسد جمال بشرتهن. فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة "وومان" النمساوية أن حب الشباب لدى البالغات يظهر في سن بين 25 و45 عاما، مشيرة إلى أنه يظهر بصفة خاصة على الذقن والوجنتين.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حب الشباب لدى البالغات يرجع لأسباب عدة كالتوتر النفسي والتغيرات الهرمونية والعناية الخاطئة بالبشرة والتغذية الخاطئة.
وأشارت "وومان" إلى أنه يمكن مواجهة حب الشباب لدى البالغات بواسطة مرهم يحتوي على مضاد حيوي، إلى جانب العناية السليمة بالبشرة، حيث ينبغي تنظيف البشرة بمنظف لطيف مخصص للبشرة المصابة بحب الشباب، أي يخلو من المواد العطرية مثلا، وذلك لإزالة الشوائب والأوساخ والإفرازات الدهنية الزائدة دون إجهاد للبشرة.
ومن المفيد أيضا استعمال مستحضر تقشير كيميائي، خاصة حمض الساليسيليك، إذ إنه يعمل على تنظيف المسام بشكل عميق وإزالة خلايا الجلد الميتة، فضلا عن تأثيره المضاد للالتهابات.
ومن المهم أيضا ترطيب البشرة بواسطة كريمات العناية المحتوية على مواد ترطيب مثل حمض الهيالورونيك والرتينول.
تغذية
ومن ناحية أخرى، تلعب التغذية دورا مهما في مواجهة حب الشباب لدى البالغات، حيث ينبغي الابتعاد عن تناول المنتجات الحيوانية، خاصة اللحوم والحليب، لأنها تعزز الالتهابات.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا محاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل والرياضة.
من جهتها أوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الذهب يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، مما يجعل ماسك الذهب سلاحا فعالا لمحاربة البثور وشوائب البشرة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الذهب يعمل أيضا على تنشيط سريان الدم في الأوعية الدموية الصغيرة بالبشرة، ومن ثم تستعيد البشرة المجهدة نضارتها وحيويتها.
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