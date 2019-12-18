ماسك الذهب وحلول أخرى لشوائب البشرة وحب الشباب

يهاجم حب الشباب بعض النساء ‫البالغات ويُفسد جمال بشرتهن. فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة "وومان" النمساوية أن حب الشباب لدى ‫البالغات يظهر في سن بين 25 و45 عاما، مشيرة إلى أنه يظهر بصفة خاصة على ‫الذقن والوجنتين.

‫وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حب الشباب لدى البالغات يرجع ‫لأسباب عدة كالتوتر النفسي والتغيرات الهرمونية والعناية الخاطئة ‫بالبشرة والتغذية الخاطئة.

‫وأشارت "وومان" إلى أنه يمكن مواجهة حب الشباب لدى البالغات بواسطة مرهم ‫يحتوي على مضاد حيوي، إلى جانب العناية السليمة بالبشرة، حيث ينبغي ‫تنظيف البشرة بمنظف لطيف مخصص للبشرة المصابة بحب الشباب، أي يخلو ‫من المواد العطرية مثلا، وذلك لإزالة الشوائب والأوساخ والإفرازات ‫الدهنية الزائدة دون إجهاد للبشرة.

‫ومن المفيد أيضا استعمال مستحضر تقشير كيميائي، خاصة حمض الساليسيليك، إذ إنه يعمل على تنظيف المسام بشكل عميق وإزالة خلايا الجلد الميتة، ‫فضلا عن تأثيره المضاد للالتهابات.

ومن المهم أيضا ترطيب البشرة بواسطة كريمات العناية المحتوية على مواد ‫ترطيب مثل حمض الهيالورونيك والرتينول.

تغذية

‫ومن ناحية أخرى، تلعب التغذية دورا مهما في مواجهة حب الشباب لدى ‫البالغات، حيث ينبغي الابتعاد عن تناول المنتجات الحيوانية، خاصة اللحوم ‫والحليب، لأنها تعزز الالتهابات.

‫وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا محاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة ‫تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل والرياضة.

من جهتها أوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الذهب يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ‫ومضاد للالتهابات، مما يجعل ماسك الذهب سلاحا فعالا لمحاربة البثور وشوائب البشرة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الذهب يعمل أيضا على تنشيط ‫سريان الدم في الأوعية الدموية الصغيرة بالبشرة، ومن ثم تستعيد البشرة ‫المجهدة نضارتها وحيويتها.