الكرش الكبير يدق ناقوس الخطر
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن محيط البطن الكبير يدق ناقوس الخطر؛ حيث يرتفع خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الدهون التي تتراكم في الكبد والبنكرياس، تُعيق إنتاج هرمون الأنسولين، كما أن الخلايا الدهنية تتسبب في إفراز هرمونات ومواد ضارة بالجسم، والتي تتسبب على سبيل المثال في تكلس الأوعية الدموية.
ويوصي الخبراء بألا يزيد محيط الخصر لدى النساء عن 88 سم، وعن 102 سم لدى الرجال، ويتم قياس محيط الخصر أعلى السرة بقليل مع مراعاة ألا يشمل القياس البطن.
مخاطر
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص الذين يكون محيط البطن لديهم كبيرا، العمل على خفض كتلة الجسم الكلية بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.
من جهتها، قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الأغذية المصنعة تشكل خطرا جسيما على الصحة؛ حيث إنها لا تؤدي إلى البدانة فقط، بل ترفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة “Trans fats”، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.
ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس (شيبس) والمخبوزات والحلويات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة.
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