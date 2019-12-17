كيف تحمي معدتك من عسر الهضم في الولائم؟

عطلة نهاية الأسبوع تكون بشكل تقليدي وقتا للولائم، لكن الإفراط في تناول الحلويات أو الأطعمة الدسمة، أو مجرد الإفراط في تناول الطعام، يمكن أن يشكل ضغطا لا مبرر له على القناة الهضمية.

لذلك يوصي خبراء الصحة بالتالي:

1- تناول وجبات صحية ومتوازنة خلال الولائم، وفي أيام الإجازات والعطلات.

2- تناول الطعام ببطء وتأن.

3- ترك فترات كافية بين الأشياء اللذيذة مثل الكعك أو الشوكولاتة. وإذا لم يتم الالتزام بذلك، فإنه من العواقب المحتملة أن يصاب الشخص بحرقة في المعدة، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى شاي الشمر أو البابونج.

4- أكل كميات صغيرة.

ويمكن أن تسبب الوجبة الدسمة الإصابة بعسر الهضم؛ مما يجعلك تشعر بالانتفاخ. وإذا كانت أمامك وجبة دسمة فمن الأفضل أن تأكل كميات أصغر.

وبعد الوجبات يوصي الخبراء بالقهوة للمساعدة في الهضم.

وبعد تناول الحلويات أو غيرها من "الكربوهيدرات البسيطة" -أي الكربوهيدرات سريعة الهضم التي ترفع الغلوكوز في الدم بسرعة- من المحتمل أن تشعر بالجوع مرة أخرى بعد وقت قصير.

والسبب في ذلك هو ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين لتوزيع الغلوكوز على الخلايا، يليه انخفاض سريع في نسبة السكر في الدم. ولذلك، فعليك الحذر من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على السكر المكرر والدقيق الأبيض.