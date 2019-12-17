شاهد.. كيف خسر التركي غوناي قاقات 30 كيلوغراما؟

قال غوناي قاقات (44 عاما) -مسؤول إحدى الشركات السياحية في تركيا- إنه أصيب بالبدانة نتيجة التناول السريع وغير المنظم للطعام، وضغط العمل، وقلة الحركة.

وأضاف أنه راجع مركز معالجة البدانة في مشفى السلطان مراد الأول الحكومي بولاية أدرنة، ونجح في فقدان ثلاثين كيلوغراما من وزنه خلال ستة أشهر.

وأوضح أنه بدأت تظهر لديه مشاكل صحية نتيجة وزنه الزائد الذي وصل إلى 115، مما دفعه إلى استشارة الأطباء في المشفى المذكور.

وأشار إلى أن إنقاص وزنه من 115 إلى 85 كيلوغرام جاء نتيجة اتباعه برنامجا غذائيا وضعه له الأطباء المختصون في مركز معالجة البدانة في مشفى السلطان مراد الأول.

وأعرب عن سعادته إزاء تمكنه من إنقاص وزنه بشكل طبيعي من دون إجراء أي عملية جراحية.

بدوره، قال علي جنغيز قالقان، مدير الصحة في ولاية أدرنة، إن مركز معالجة البدانة في أدرنة، قدم خدماته لـ120 شخصا خلال العام الأول من افتتاحه.

وبدأت مراكز معالجة البدانة بشكل طبيعي من دون عملية جراحية تجني ثمارها في تركيا، بعد عام من افتتاحها من قبل الحكومة التركية.

قاقات مع بنطال قديم (الأناضول)

افتتاح هذه المراكز يأتي ضمن إطار خطة عمل مئة يوم الأولى التي وضعتها الرئاسة التركية، العام الماضي، وتضمنت افتتاح ثلاثين مركزا لمعالجة البدانة في عموم البلاد، منها مركز معالجة البدانة في أدرنة الذي تعالج فيه قاقات.