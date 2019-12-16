سنخبرك سرا: طريقة بسيطة وفعالة للتخلص من الوزن الزائد

في الوقت الذي يتبع فيه البعض طرقا عدة توصف أحيانا بالقاسية من أجل التخلص من الوزن الزائد، توصلت دراسة إلى طريقة بسيطة وفعالة للتغلب على مشكلة الوزن الزائد والحصول على قوام رشيق، فما هذه الطريقة؟

توصلت دراسة إلى أن الامتناع عن تناول الطعام لمدة 12 ساعة على الأقل، يعد طريقة فعالة للتخلص من مشكلة الوزن الزائد، حسب ما ذكر موقع "nau.ch".

وتشتهر هذه الطريقة بحمية 12 ساعة، حيث يصوم الشخص في نصف اليوم ويتناول الطعام فقط في النصف الآخر. وأوضحت الدراسة الصادرة عن معهد "سالك" للدراسات الصحية بالولايات المتحدة الأميركية أن حمية 12 ساعة، تساعد على حرق الكثير من الدهون والسعرات الحرارية، وتخفض بالتالي من الوزن الزائد.

واعتمدت النتائج على دراسة أجريت على حوالي 400 فأر، حصلت فيها الفئران على وجبات مختلفة وفي فترات زمنية مختلفة.

فقد خضعت بعض الفئران لنظام غذائي غني بالدهون أو نسبة عالية من السكر، وحصلت مجموعة فئران أخرى على نظام غذائي متوازن، في حين سُمح لمجموعة الفئران الثالثة بتناول الطعام في فترة محددة، حسب ما أورد موقع "t-online".

ولاحظ الخبراء أن الفئران التي سُمح لها بتناول الطعام لمدة 12 ساعة في اليوم، كانت أقل وزنا من الفئران، التي تناولت الكمية نفسها من الطعام لكن دون قيود زمنية (طيلة اليوم)، وأضافوا أن الفئران التي كانت تعاني من السمنة فقدت الوزن مع انخفاض نسبة الدهون لديها، وذلك بعدما اقتصر طعامها على فترة لا تتعدى 12 ساعة.

وفي السياق نفسه، أكد الخبراء أن نتائج الدراسة تقتصر فقط على الفئران ولا يمكن تطبيقها مباشرة على البشر، إذ يجب القيام بدراسات إضافية من أجل التأكد من أن حمية 12 ساعة هي نظام غذائي مثالي.