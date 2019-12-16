‫الساونا.. 5 فوائد و6 حالات تمنع فيها

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" ‫الألمانية أن حمامات الساونا تتميز بفوائد صحية جمّة، إلا أنها لا تخلو ‫من المخاطر أيضا.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن حمامات الساونا تعمل التالي:

1- تنشيط الدورة ‫الدموية.

2- تقوية جهاز المناعة.

3- محاربة الشد العضلي وآلام الظهر.

4- تنظيف البشرة.

5- الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي.

‫ومع ذلك، قد تشكل حمامات الساونا خطرا في بعض الحالات، حيث يتعين على ‫الحوامل ومرضى القلب ومرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط ‫الدم، استشارة الطبيب أولا قبل الذهاب إلى الساونا.

وأضافت "أبوتيكن أومشاو" أنه لا يجوز الذهاب إلى الساونا في الحالات ‫التالية:

1- الأمراض المعدية الحادة كالإنفلونزا ونزلة البرد.

2- ارتفاع ضغط العين.

3- أمراض الكلى والكبد.

4- أمراض الأوعية الدموية كدوالي الساقين أو التهاب الأوعية.

5- بعد السكتة الدماغية.

6- الصرع.