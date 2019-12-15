6 أطعمة تعجل الشيخوخة

تلعب العديد من العوامل دورا عندما يتعلق الأمر بسرعة تقدمك في السن وانعكاسه على بشرتك. وعلى الرغم من أنه من المرجح أن تكون الوراثة من أهم هذه العوامل، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي بإمكانك التحكم فيها، ما هي؟

1- السمن النباتي

قال موقع "أورغانيك ويلكام" الأميركي في تقرير إن الزبدة حظيت بسمعة سيئة للغاية منذ بضع سنوات بسبب احتوائها على الدهون المشبعة، وكان من المفترض أن يكون السمن النباتي البديل الذي سيتيح لنا الاستمتاع بنكهة الزبدة الخالية من الدهون.

في المقابل، تبين أن للسمن النباتي تداعيات أسوأ بكثير على الجسم، خاصة أنه مشبّع بالدهون التقابلية التي من شأنها أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2- الأطعمة المريحة

وأفاد الموقع بأن من الممكن أن تشعر أن طهي الوجبات الطازجة يوميا يعتبر تحديا لك. وعلى الرغم من أن وجبات الميكرويف والأطباق المعلبة من شأنها أن تجعل وقت إعدادك للوجبات أقصر، فإنها تحتوي على الملح الذي يعد غير صحي.

وفي الواقع، تحتوي الوجبات السريعة على الملح الذي من الممكن أن يسبب احتباس الماء ويجعلك تشعر بالانتفاخ، وفي حال لم تتمكن من طهو أطعمة صحية، فبإمكانك الاعتماد على خدمة توصيل الوجبات الصحية.

3- مشروبات الطاقة

إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى تناول مشروبات الطاقة حتى تمدك بالطاقة خلال اليوم، فما عليك سوى النوم باكرا، فالنوم الصحي سيجعلك تبدو أصغر سنا.

في المقابل، تحتوي مشروبات الطاقة على نسب عالية من السكر والكافيين والصوديوم والأحماض التي تلحق الضرر بأسنانك وتساهم في إصابتك بالجفاف. فضلا عن ذلك، لا بد من أن تأخذ بعين الاعتبار أن نقص النوم المزمن سيجعلك أقل قدرة وفعالية على إنجاز مهامك اليومية.

4- الحلويات

بيّن الموقع أن من المرجح أن يكون السكر العدو الأول الذي يؤدي إلى إصابتك بالشيخوخة المبكرة، خاصة أنه يُضاف إلى جميع أنواع الأطعمة بنسب كبيرة.

وعلى العموم يعد ذلك مشكلة، لأن السكر أكبر محرك للسمنة ولحدوث الالتهابات وتسوس الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، يهيئ تناولك كميات كبيرة من السكر بيئة مثالية للأمراض المزمنة.

ونتيجة لذلك، ينبغي عليك قراءة ملصقات المنتجات التي ترغب في اقتنائها بعناية، ولا سيما أن الاستغناء عن الحلويات والأطعمة المخبوزة والمشروبات الغازية، يعدّ أمرا ضروريا إذا ما كنت ترغب في الحفاظ على مظهرك الشبابي.

5- الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المُكرّرة -مثل الخبز والمعكرونة المصنوعة من الطحين الأبيض- تسرع من عملية شيخوخة الجلد.

وبدلا من ذلك، ينبغي عليك تناول المنتجات المصنوعة من القمح الكامل، حيث ستجعلك تشعر بالشبع مقارنة بالأطعمة المكررة. فضلا عن ذلك، من الممكن أن تخفض هذه المنتجات من ضغط الدم وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة على غرار السكري من النوع الثاني ومرض القلب.

6- اللحوم المحفوظة

قال الموقع إن أحدث الأبحاث المتعلقة باللحوم المحفوظة أشارت إلى أن النترات والنتريت المستخدمة خلال عملية حفظ اللحوم من شأنها أن تعرض جسمك لخطر الإصابة بالسرطان، نظرا لإنشائها جذورا حرة تؤدي إلى إتلاف كل من خلايا الجسم والحمض النووي.

كما أن وجود ما يكفي من الجذور الحرة سيؤسس لبيئة خصبة سواء للسرطان أو لغيره من الأمراض المزمنة، فضلا عن إلحاقه الضرر ببشرتك. ونتيجة لذلك، تجنب تناول شطائر "الهوت دوغ" والنقانق، واستبدلها بالأطعمة النباتية أو اللحوم الخالية من الدهون.