مرض يؤدي لانتفاخات مجوفة كالجيوب في جدار الأمعاء.. ما هو؟
التهاب الرتوج Diverticulitis هو يصيب الجهاز الهضمي من خلال تكوّن انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدار الأمعاء، وتسمى الرُّتاج أو الرُّتوج.
وعادة ما يحدث هذا الداء في الأمعاء الغليظة، كما يمكن أن يظهر في الأمعاء الدقيقة في بعض الحالات. وعندما يلتهب أحد هذه الجيوب ينتج المرض، وغالبا ما يشعر المرضى بألم في الجزء الأيسر السفلي من البطن بالإضافة إلى حمى، كما يشكون من الغثيان أو الإسهال والإمساك.
وقال البروفيسور توماس زويفرلاين إن التهاب الرتوج يتطلب تغذية خاصة؛ حيث ينبغي الابتعاد عن الأغذية الغنية بالدهون وتلك المسببة للانتفاخ كالبقوليات والكرنب والأغذية المسببة للإمساك مثل الشوكولاتة والموز والدقيق الأبيض، في حين ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.
ومن المهم أيضا شرب السوائل بكثرة حيث تعمل على تسييل البراز في الأمعاء، ومن ثم لا تتكون رتوج جديدة.
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