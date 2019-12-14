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مرض يؤدي لانتفاخات مجوفة كالجيوب في جدار الأمعاء.. ما هو؟

ما هي ‫التغذية المناسبة لمرضى التهاب الرتوج‬؟ (بيكسابي)
ما هي ‫التغذية المناسبة لمرضى التهاب الرتوج‬؟ (بيكسابي)

التهاب الرتوج Diverticulitis هو يصيب الجهاز الهضمي من خلال ‫تكوّن انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدار الأمعاء، وتسمى‬ ‫الرُّتاج أو الرُّتوج. ‬

‫وعادة ما يحدث هذا الداء في الأمعاء الغليظة، كما يمكن أن يظهر في‬ ‫الأمعاء الدقيقة في بعض الحالات. وعندما يلتهب أحد هذه الجيوب ينتج‬ ‫المرض، وغالبا ما يشعر المرضى بألم في الجزء الأيسر السفلي من البطن‬ ‫بالإضافة إلى حمى، كما يشكون من الغثيان أو الإسهال والإمساك. 

وقال البروفيسور توماس زويفرلاين‬ ‫إن التهاب الرتوج يتطلب تغذية خاصة؛ حيث ينبغي الابتعاد عن الأغذية‬ ‫الغنية بالدهون وتلك المسببة للانتفاخ كالبقوليات والكرنب والأغذية‬ ‫المسببة للإمساك مثل الشوكولاتة والموز والدقيق الأبيض، في حين ينبغي‬ ‫تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة. ‬

‫ومن المهم أيضا شرب السوائل بكثرة حيث تعمل على تسييل البراز‬ ‫في الأمعاء، ومن ثم لا تتكون رتوج جديدة. ‬

المصدر : الألمانية
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