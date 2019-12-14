850 مليون شخص مصابون بمرض في الكلى.. كيف تتجنب مصيرهم؟

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أن نحو 850 مليون شخص حول العالم لديهم أعراض الإصابة بنوع من أنواع أمراض الكلى، وأن قرابة 10% من سكان العالم مصابون فعلا بمرض القصور الكلوي.

وأكدت المنظمة على أهمية تحري الحالة الصحية لكل شخص بغرض الكشف المبكر عن هذا المرض المزمن والمتعب، واتباع بعض النصائح الصحية في الحياة اليومية للأفراد لتجنب الإصابة بداء القصور الكلوي.

ومن هذه النصائح:

1- قياس ضغط الدم دوريا، وعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم.

2- عدم الإكثار من الوجبات الغنية بالملح، والتي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يزيد من ضغط الدم ويؤدي بدوره إلى الإضرار بالكلى، واستبدال ذلك بالأعشاب والتوابل.

3- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة (الصوديوم والفوسفور)، إذ يحتاج الذين يعانون من أمراض الكلى إلى الحد من الفوسفور في وجباتهم الغذائية، بل أظهرت بعض الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الفوسفور من خلال الأطعمة المصنعة قد يضر بالكلى والعظام حتى لدى الذين لا يعانون من أمراض الكلى.

4- ضرورة شرب كميات كافية من الماء للمحافظة على الرطوبة الجيدة للكليتين وإزالة الصوديوم والسموم من الجسم. كما أن شرب الكثير من الماء أحد أفضل الطرق لتجنب حصى الكلى المؤلمة، فمعظم الناس بحاجة إلى شرب قرابة لترين من الماء يوميا.

5- النوم لساعات كافية، إذ يتم تنظيم وظائف الكلى خلال دورة النوم والاستيقاظ التي تساعد على تنسيق عمل الكلى على مدار 24 ساعة.

6- عدم الإفراط في أكل اللحوم لأنها تحتوي على كميات كبيرة من البروتين الذي يرفع نسبة الحموضة في الدم، وتسبب أضرارا خطيرة على الكليتين فلا تستطيعان التخلص من الأحماض بسرعة كافية.

7- تجنب السكريات والحلويات بكثرة والمشروبات المحلاة.

8- عدم تناول كميات كبيرة من المسكنات والأدوية المضادة للألم والالتهابات، فكثرتها تؤدي بمرور الوقت إلى قصور في الكلى، لذا يجب التقليل من استخدامها المنتظم عند الألم، وعدم تجاوز الجرعة الموصى بها أبدا.