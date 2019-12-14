متى تقدمين الأطعمة الصلبة لرضيعك؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية‬ ‫إنه يمكن البدء في تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع بين الشهرين‬ ‫الخامس والسابع من عمره، حيث يكون الطفل في هذه الفترة أكثر تيقظا‬ ‫وانتباها. ‬

‫وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب معين‬ ‫يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل، حيث ينبغي في البداية تقديم وجبة‬ ‫تتألف من الخضروات واللحم، ثم وجبة تتألف من الحبوب والحليب، وفي الفترة‬ ‫بين الشهرين السابع والثامن يمكن تقديم وجبة تتألف من الحبوب والفواكه. ‬

‫وأضافت الجمعية أنه ينبغي تجنب السكر والملح طالما أن الطفل يتناول‬ ‫تغذية الرُّضع، مشيرة إلى أنه يمكن عند الضرورة استخدام الفواكه للتحلية‬ ‫بدلا من السكر. ‬

‫وبالنسبة للمشروبات، أوضحت الجمعية أنه ينبغي تعويد الطفل على مشروبات‬ ‫أخرى غير الحليب عندما يتألف نظامه الغذائي من ثلاث وجبات صلبة، مشيرة إلى‬ ‫أن ماء الصنبور هو المشروب الأفضل، في حين لا يجوز تقديم العصير للرضيع.‬