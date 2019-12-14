7 أمراض يسببها ‫التوتر النفسي

قال الدكتور كريستوف هاوراند إن‬ ‫التوتر النفسي المستمر يرفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مما جعل‬ ‫منظمة الصحة العالمية تعتبره واحدا من أكبر مخاطر القرن الحادي‬ ‫والعشرين.‬

‫وأوضح اختصاصي الأمراض الباطنة وأمراض القلب الألماني أن التوتر النفسي‬ ‫المستمر يمهد الطريق للإصابة بالتالي:

1- الشد العضلي.

2- الأزمات القلبية.

3- السكتات ‫الدماغية.

4- احتباس السوائل في الجسم.

5- البدانة.

6- إضعاف جهاز‬ ‫المناعة.

7- الإصابة بهربس الشفاه وشوائب البشرة.‬

‫‬‫ولتجنب هذه المخاطر، شدد هاوراند على ضرورة محاربة التوتر النفسي‬ ‫المستمر من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل وتدريب‬ ‫التحفيز الذاتي (Autogenic training) والاسترخاء العضلي التدريجي‬ ‫(Progressive muscle relaxation). ‬

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‫‬‫ومن الأسلحة الفعالة أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة وممارسة الهوايات ‫كالرسم وعزف الموسيقى ومقابلة الأصدقاء والذهاب إلى السينما والمسرح‬ ‫والحفلات الموسيقية.‬