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7 أمراض يسببها ‫التوتر النفسي

التوتر النفسي المستمر يمهد الطريق للإصابة بالشد العضلي والأزمات القلبية والسكتات الدماغية (الألمانية)
التوتر النفسي المستمر يمهد الطريق للإصابة بالشد العضلي والأزمات القلبية والسكتات الدماغية (الألمانية)

قال الدكتور كريستوف هاوراند إن‬ ‫التوتر النفسي المستمر يرفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مما جعل‬ ‫منظمة الصحة العالمية تعتبره واحدا من أكبر مخاطر القرن الحادي‬ ‫والعشرين.‬

‫وأوضح اختصاصي الأمراض الباطنة وأمراض القلب الألماني أن التوتر النفسي‬ ‫المستمر يمهد الطريق للإصابة بالتالي:

1- الشد العضلي.

2- الأزمات القلبية.

3- السكتات ‫الدماغية.

4- احتباس السوائل في الجسم.

5- البدانة.

6- إضعاف جهاز‬ ‫المناعة.

7- الإصابة بهربس الشفاه وشوائب البشرة.‬

‫‬‫ولتجنب هذه المخاطر، شدد هاوراند على ضرورة محاربة التوتر النفسي‬ ‫المستمر من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل وتدريب‬ ‫التحفيز الذاتي (Autogenic training) والاسترخاء العضلي التدريجي‬ ‫(Progressive muscle relaxation). ‬
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‫‬‫ومن الأسلحة الفعالة أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة وممارسة الهوايات ‫كالرسم وعزف الموسيقى ومقابلة الأصدقاء والذهاب إلى السينما والمسرح‬ ‫والحفلات الموسيقية.‬

المصدر : الألمانية
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