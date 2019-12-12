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منها تعزيز المناعة.. تعرف على فوائد ‫البقدونس والخس

الخضراوات الورقية الخضراء تمد الجسم بالعناصر المغذية (بيكسابي)
الخضراوات الورقية الخضراء تمد الجسم بالعناصر المغذية (بيكسابي)

قال خبير التغذية الألماني هارالد‬ ‫زايتس إن الخضراوات الورقية الخضراء مثل الخس والبقدونس‬ والسبانخ والكرنب ‫تتميز بفوائد صحية جمّة، وهي:

1- إمداد الجسم بالعناصر المغذية.

2- ‫تقوية المناعة.

3- المساعدة في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. ‬

وأوضح زايتس أن الخضراوات الورقية الخضراء تعد كنزا من المعادن‬ ‫والفيتامينات؛ حيث إنها تزخر بالحديد وفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية‬ ‫جهاز المناعة، ومجموعة فيتامينات بي المهمة لصحة الأعصاب. ‬

وتمتاز الخضراوات الورقية الخضراء بأنها قليلة السعرات الحرارية والدهون،‬ ‫كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم، كما أنها‬ ‫تعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة؛ ‫مما يحد من نوبات الجوع الشديد، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. ‬

‬‫ويرجع الفضل في اللون الأخضر إلى مادة الكلوروفيل، التي تمتاز بتأثير‬ ‫مضاد للأكسدة، كما أنها تعمل على طرد السموم من الجسم، فضلا عن تأثيرها‬ ‫المثبط للالتهابات. ‬

وتحتوي الخضراوات الورقية الخضراء أيضا على مواد مُرّة تعمل على تنشيط‬ ‫الهضم، كما أنها تمتاز بتأثير مُدر للبول، مما يساعد في محاربة احتباس‬ ‫السوائل بالجسم. ‬

‫وكلما كان لون الخضراوات الورقية الخضراء داكنا، زادت نسبة المعادن‬ ‫والفيتامينات بها.‬

المصدر : الألمانية
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