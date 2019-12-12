منها تعزيز المناعة.. تعرف على فوائد البقدونس والخس
قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن الخضراوات الورقية الخضراء مثل الخس والبقدونس والسبانخ والكرنب تتميز بفوائد صحية جمّة، وهي:
1- إمداد الجسم بالعناصر المغذية.
2- تقوية المناعة.
3- المساعدة في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
وأوضح زايتس أن الخضراوات الورقية الخضراء تعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنها تزخر بالحديد وفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومجموعة فيتامينات بي المهمة لصحة الأعصاب.
وتمتاز الخضراوات الورقية الخضراء بأنها قليلة السعرات الحرارية والدهون، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم، كما أنها تعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة؛ مما يحد من نوبات الجوع الشديد، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
ويرجع الفضل في اللون الأخضر إلى مادة الكلوروفيل، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، كما أنها تعمل على طرد السموم من الجسم، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.
وتحتوي الخضراوات الورقية الخضراء أيضا على مواد مُرّة تعمل على تنشيط الهضم، كما أنها تمتاز بتأثير مُدر للبول، مما يساعد في محاربة احتباس السوائل بالجسم.
وكلما كان لون الخضراوات الورقية الخضراء داكنا، زادت نسبة المعادن والفيتامينات بها.
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