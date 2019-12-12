تطعيم عليك الحصول عليه قبل السفر لتايلاند.. ودول أخرى

حذر مركز طب السفر الألماني‬ ‫من تفشي الحصبة في بعض البلدان حاليا، مثل تايلاند وأوكرانيا ونيوزيلندا‬ ونيجيريا والكونغو. ‬

‫ولتجنب خطر العدوى شدد المركز على ضرورة تلقي التطعيم ضد الحصبة قبل‬ ‫السفر بنحو 15 يوما على أقصى تقدير. ‬

وأشار المركز إلى أن الحصبة ليست قاصرة على الأطفال فحسب، بل تهاجم‬ ‫البالغين أيضا، موضحا أنها تنتقل من شخص لآخر عبر العطس والسعال ومخالطة‬ ‫المرضى.

والحصبة مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي، وهو شديد العدوى وتشمل أعراضه حمى وسعالا وطفحا جلديا، وقد يقود إلى عدة مضاعفات منها التهاب الأذن والتهاب الرئة والتهاب الدماغ، كما قد ينتهي المرض بموت المصاب.

ووفقا لمراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإن مرض الحصبة يؤدي إلى وفاة 164 ألف شخص سنويا على مستوى العالم، أكثر من نصفهم بالهند. أما إذا أصيبت به الحامل فإن مضاعفاته تشمل زيادة احتمالية الإجهاض والولادة المبتسرة.

ينتقل فيروس الحصبة عن طريق الهواء بواسطة التنفس والعطاس والسعال، إذ يعيش الفيروس في مخاط أنف وحلق الشخص المصاب، ولذلك فعند العطاس مثلا فإنه يحمله إلى الخارج مع قطيرات ورذاذ العطاس، وينطبق هذا على السعال وحتى التنفس.

الحصبة مرض شديد العدوى، إذ إن نسبة احتمالية انتقال العدوى إلى شخص سليم -إذا لم يكن قد تلقى التطعيم- عند تواصله مع شخص مصاب بالحصبة هي 90%، كما يستطيع الفيروس أن يعيش على الأسطح الملوثة به (مثل مقبض الباب) مدة ساعتين، يكون خلالها قادرا على الانتقال لأشخاص جدد والتسبب في العدوى.

الأعراض:

الطفح الجلدي. الحمى. السعال. سيلان الأنف. التهاب ملتحمة العين. ظهور بقع صغيرة بيضاء في منتصفها زرقة، وذلك في الفم، ويطلق عليها اسم بقع "كوبليك".

المضاعفات:

قرابة 30% من الأشخاص الذين يصابون بالحصبة تظهر عليهم واحدة على الأقل من المضاعفات التالية:

1- الالتهاب الرئوي، وذلك لدى ما نسبته 5% من المرضى، ويشكل هذا المسبب الأول للوفاة بين المرضى بالحصبة من فئة الأطفال.

2- التهابات الأذن التي قد تؤدي إلى فقدان دائم للسمع، وهي تحدث لدى 10% من المصابين.

3- الإسهال، ويظهر لدى 8% من المصابين.

4- شخص واحد من بين كل ألف مصاب سوف يصاب بالتهاب في الدماغ، مما قد يؤدي لإصابة الطفل بالصمم أو بالتخلف العقلي.

5- واحد إلى اثنين من بين كل ألف مصاب بالحصبة سوف يموت بسببها.