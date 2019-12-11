كيف تعالج بحة الصوت‬؟

أشارت مجلة "الصيدليات الحديثة"‬ ‫الألمانية إلى أن بحة الصوت، التي تظهر كأحد الأعراض المصاحبة لنزلات‬ ‫البرد، تستلزم عدم الهمس والإقلال من الكلام والإكثار من تناول السوائل.‬

‫وأشارت المجلة الألمانية إلى أن بحة الصوت تحدث بسبب تورم الأحبال‬ ‫الصوتية، التي لم تعد تهتز بسهولة، وبالتالي فإن الصوت يصدر بشكل أعمق.

‫وقالت إن أفضل علاج لمثل هذه الحالات هو عدم الكلام، كما أن الهمس يمكن أن يضر‬ ‫بالأحبال الصوتية، لأنها تكون مشدودة بصورة غير طبيعية وتتعرض‬ ‫للإجهاد بشدة، علاوة على أن النحنحة تضر بالأحبال الصوتية أيضا، ولذلك‬ ‫فإنه من الأفضل في مثل هذه الحالات السعال بطريقة صحيحة. ‬

‫وتعمل السوائل على استعادة الأحبال الصوتية لوضعها الطبيعي ووظيفتها،‬ ‫ومن الأفضل تناول الشاي الدافئ أو تناول أقراص الاستحلاب، ولكن مع تجنب‬ ‫الأنواع المحتوية على المنثول والأوكالبتوس، لأن الزيوت العطرية‬ ‫تتسبب في جفاف الأغشية المخاطية.‬