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كيف تعالج بحة الصوت‬؟

من الأفضل عدم الهمس والنحنحة عند الإصابة ببحة الصوت المصاحبة لنزلات البرد (الألمانية)
من الأفضل عدم الهمس والنحنحة عند الإصابة ببحة الصوت المصاحبة لنزلات البرد (الألمانية)

أشارت مجلة "الصيدليات الحديثة"‬ ‫الألمانية إلى أن بحة الصوت، التي تظهر كأحد الأعراض المصاحبة لنزلات‬ ‫البرد، تستلزم عدم الهمس والإقلال من الكلام والإكثار من تناول السوائل.‬

‫وأشارت المجلة الألمانية إلى أن بحة الصوت تحدث بسبب تورم الأحبال‬ ‫الصوتية، التي لم تعد تهتز بسهولة، وبالتالي فإن الصوت يصدر بشكل أعمق.

‫وقالت إن أفضل علاج لمثل هذه الحالات هو عدم الكلام، كما أن الهمس يمكن أن يضر‬ ‫بالأحبال الصوتية، لأنها تكون مشدودة بصورة غير طبيعية وتتعرض‬ ‫للإجهاد بشدة، علاوة على أن النحنحة تضر بالأحبال الصوتية أيضا، ولذلك‬ ‫فإنه من الأفضل في مثل هذه الحالات السعال بطريقة صحيحة. ‬

‫وتعمل السوائل على استعادة الأحبال الصوتية لوضعها الطبيعي ووظيفتها،‬ ‫ومن الأفضل تناول الشاي الدافئ أو تناول أقراص الاستحلاب، ولكن مع تجنب‬ ‫الأنواع المحتوية على المنثول والأوكالبتوس، لأن الزيوت العطرية‬ ‫تتسبب في جفاف الأغشية المخاطية.‬

المصدر : الألمانية
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