حساء الدجاج وتدابير أخرى.. نصائح بسيطة لمواجهة الإنفلونزا في الشتاء‬

تعتبر الإصابة بالإنفلونزا من‬ ‫الأشياء المزعجة خلال فصل الشتاء، ويتعين على المريض بالإنفلونزا أن‬ يعطي جسمه قدرا كبيرا من الراحة والاسترخاء لتسريع عملية الشفاء.

وذكرت‬ ‫مجلة "فرويندن" الألمانية بعض التدابير البسيطة التي تساعد على الشفاء ‬بأسرع وقت ممكن:‬

1- ‫شرب الكثير من الماء‬

‫نصحت المجلة الألمانية بشرب الكثير من الماء لمقاومة الجفاف، لا سيما إذا‬ ‫عانى المصاب من الحمى والتعرق الشديد، ويمكن استبدال الماء بالشاي‬ ‫الأخضر فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة، فضلا عن أن إضافة القليل من‬ ‫العسل إليه لتهدئة السعال والتهاب الحلق.‬

2- ‫حساء الدجاج‬

‫يعتبر حساء الدجاج من الأطعمة الجيدة في حال الإصابة بالإنفلونزا، حيث‬ ‫يحتوي على كل ما يحتاجه الجسم في مثل هذه المواقف، وتساعد حساء الخضار‬ ‫المالح بعض الشيء على تعويض الجسم عما يفقده من الصوديوم ويقي من‬ ‫الجفاف، بينما توفر قطع الدجاج البروتين، وقد وجد أن حساء الدجاج يعزز‬ ‫من تكوين كريات الدم البيضاء، التي تساهم في مكافحة الفيروسات والعدوى.‬

3- ‫الزنجبيل ‬

‫يعتبر الزنجبيل من المشروبات الجيدة لمواجهة الإنفلونزا بسبب تأثيره‬ ‫المضاد للالتهابات والمضاد للجراثيم.‬

4- ‫لحم البقر‬

‫يعد لحم البقر من الأطعمة الغنية بمادة الزنك، التي تعزز من نظام‬ ‫المناعة لمواجهة العدوى، فضلا عن أنه يوفر للجسم حاجته من البروتينات‬ ‫وفيتامين ب.‬

5- ‫الفواكه والخضروات‬

‫عند الإصابة بالإنفلونزا لا بد للجسم من الحصول على ما يكفيه من المواد‬ ‫المضادة للأكسدة، والتي تلعب دورا مهما في تقوية جهاز المناعة.‬

لكن إذا كانت الإنفلونزا شديدة، أو كان الشخص من الفئات المعرضة لخطر مضاعفات الإنفلونزا مثل المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة ومن مناعتهم ضعيفة، فيجب أن يراجعوا الطبيب لإجراء اللازم، لأن الإنفلونزا قد تهددهم بمضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة.