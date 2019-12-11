الحبة السوداء مفيدة.. لكن هل بخورها سام؟

د. أسامة أبو الرب

تتميز الحبة السوداء بخصائص طبية مفيدة تدعمها دراسات علمية، ولكن ماذا عن حرقها واستعمالها كبخور؟ هل هو إجراء آمن أم يحولها لسم خطير؟

وتعرف الحبة السوداء (Nigella sativa ) أيضا باسم حبة البركة، والقزحة، والكمون الأسود، وكشفت العديد من الأبحاث الطبية عن طيف واسع من الإمكانات الدوائية لها. كما تستخدم في تحضير الأطعمة، فمثلا تضاف كمنكه إلى الخبز والمخللات.

وموطنها الأصلي جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا، وتزرع في العديد من البلدان مثل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب أوروبا والهند وباكستان وسوريا وتركيا والسعودية.

تحذير من استنشاق بخور #الحبة_السوداء لعلاج حساسية الصدر...ارجو الإلتزام بنصائح الطبيب المُختص ..والخطة العلاجية وأن لا تكون أجسامنا حقل تجارب للأخرين..وخصوصاً الاطفال pic.twitter.com/9HllteSRM4 — د. عادل الحربي Dr.Adel Alharbi (@doctorabonawaf) December 9, 2019

معظم خصائصها الطبية ناتجة من احتوائها على الثيموكينون (TQ) thymoquinone وهو مكون كيميائي نشط في الزيت العطري.

كما تحتوي على الثيموهيدروكينون thymohydroquinone, ، الديثيموكينون dithymoquinone ، ومواد أخرى.

تحتوي الحبة السوداء على بروتين بنسبة (26.7%) ودهون (28.5%) وكربوهيدرات (24.9%) وألياف غذائية (8.4%). وكذلك على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل النحاس Cu والفوسفور والزنك والحديد، والكاروتين الذي يتم تحويله في الجسم إلى فيتامين إي A.

استنشاق البخار المتصاعد من وضع #الحبة_السوداء(#حبة_البركة) على الفحم علاج لحساسية الانف والتهابات #الجيوب_الانفية؟!

لايوجد دليل علمي على ذلك ، بل استنشاق ناتج احتراق اي مادة قد يؤدي الى نتائج عكسية بالجهاز التنفسى. #شائعات_طبية#التثقيف_الصحي — د.تركي بن محفوظ|Turki Bin Mahfouz (@TurkiiEnt) January 29, 2018

كما تحتوي الحبة السوداء على زيت دهني غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وبصفة رئيسية حمض اللينوليك (50-60%) وحمض الأوليك (20%) وحمض الإيكودادينويك (3%) وحمض ثنائي الهومولينيك (10%).

ووفقا للدراسات الطبية فإن للحبة السوداء الخصائص الطبية التالية، مع التأكيد أن هذه المعلومات ليست بديلا عن استشارة الطبيب، ويمنع استخدامها كبديل عن أي علاج طبي، ويجب دائما استشارة الطبيب.

الخصائص الطبية

1- نشاط مضاد للجراثيم.

2- نشاط مضاد للفطريات.

3- دور مضاد للالتهابات ومسكن.

4- تعزيز النشاط المناعي.

5. دور في تحسين التحكم بسكر الدم.

6- خصائص مضادة للسرطان.

7- تأثير وقائي على الكبد.

هذه بعض المعطيات الطبية، ولكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفهم تأثيرها، وأيضا تداخلاتها مع أية علاجات أخرى قد يتعاطاها الشخص.

أطباء يحذرون من الانسياق وراء دعاوى علاج بعض الأمراض كحساسية الصدر والصداع المزمن ببخور #الحبة_السوداء، مؤكدين أنه "سم قاتل".#صحة pic.twitter.com/3BDG6qCDlr — هاشتاق العرب (@TheArabHash) November 17, 2017

عودة إلى بخور الحبة السوداء

يعود "بخور الحبة السوداء" إلى فيديو انتشر قبل سنوات عبر وسائل التواصل يزعم القدرة على شفاء أمراض مثل حساسية الصدر والصداع والحصوات والسكري.

وقتها حذر أطباء ووسائل إعلامية إلى حد القول إن لمس الحبة السوداء للنار يحولها إلى سموم قاتلة، إذ إنها تحتوي على زيوت طيارة، وعند حرقها فإن استنشاقها يهيج الجهاز التنفسي، وقد يسبب التهابا حادا في الصدر. كما أن حرقها يؤدي إلى تدمير الفوائد الكامنة فيها وتبقى فقط المكونات الضارة.

#الحبة_السوداء



المغردون يذكرون تجاربهم بالتبخر بالحبة السوداء pic.twitter.com/hdqWwAVC4Q — وش سالفة الهاشتاق؟ (@altal555) December 8, 2019

هذه الوصفة الخطيرة عادت وانتشرت هذه الأيام، وغرد حساب د. عادل الحربي على تويتر بفيديو حصل على أكثر من أربعين ألف مشاهدة خلال يومين، وقال فيها إن هذه الوصفة التي انتشرت تزعم أنها تعالج مرض الربو.

وأكد د. الحربي أن هذه الوصفة خطيرة جدا، وتسبب مشاكل سيئة جدا على المريض. وطالب بعدم اتباع هذه الوصفات الشعبية، ووصفها بأنها غير مدروسة وليس لها فوائد، بل لها أضرار كبيرة على المريض.

وأكد على الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب المختص، وأن "لا تكون أجسادنا وأجساد أبنائنا حقول تجارب".

بعد تداول مقطع فيديو حول استنشاق دخان #الحبة_السوداء.. #الغذاء_والدواء تؤكد عدم وجود دليل علمي يُثبت صحة ذلك. pic.twitter.com/xCPQwzc5xM — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) February 8, 2019



والربو مرض يُحدث انتفاخا بالمجاري التنفسية فتضيق، ومن ثم يصعب التنفس، وهو يصيب البالغين والأطفال.

وتحدث نوبة الربو نتيجة حصول التهاب بالمجاري التنفسية مما يؤدي إلى تضخم بطانتها، ويقود ذلك إلى ضيق هذه المجاري وبالتالي تقليل الهواء الذي يمكن للشخص استنشاقه، فيواجه عندها المصاب صعوبات في التنفس.

الان ترقد اخت زميل لي في العنايه المركزه بحالة غيبوبة وفشل في الكلى والتنفس بسبب استنشاق الحبه السوداء ....الحذر...الحذر....#الحبه_السوداء #الحساسيه — د. فهد الصعب 🇸🇦🇸🇦 (@1FahadAbdulaziz) November 14, 2017

وقد يحفز نوبة الربو ممارسة الرياضة وخاصة بالجو الذي يكون فيه الهواء باردا وجافا، كما قد يحفزها غازات أو أبخرة مثل أبخرة المواد الكيميائية والغبار. وفي بعض الحالات قد تؤدي نوبة الربو إلى الموت.

ولذلك فإن بخور الحبة السوداء قد يشكل خطرا كبيرا وخاصة على مريض الربو، ويجب عدم استخدامه أبدا، سواء للشخص المعافى أو المصاب بالربو.