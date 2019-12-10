4 أسلحة لمحاربة الفيروسات‬

قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية ‫بعض النصائح والإرشادات التي يمكن من خلالها الحماية من الفيروسات ‫وتقوية الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات بالجسم، وهي:

1- ‫ضبط الرطوبة في المنزل

‫يمكن محاربة فيروسات الإنفلونزا ونزلات البرد عن طريق التأكد من أن نسبة ‫الرطوبة في المنزل لا تقل عن 50%.



ووفقا لدراسة أجرتها جامعة برينستون، ‫فإن الفيروسات تجد في الهواء الجاف بيئة أفضل للتكاثر والانتشار، فضلا ‫عن أن جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحنجرة يسهل على الفيروسات دخول ‫الجسم.

2- ‫ممارسة الرياضة

‫يتعافى الجسد الذي يتمتع باللياقة البدنية بسرعة عندما تهاجمه ‫الفيروسات، كما أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لمدة 60 دقيقة مرتين ‫أو ثلاث مرات في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالفيروسات، كما يمكن تعزيز ‫الجهاز المناعي عن طريق المشي لمدة 30 دقيقة يوميا.

3- ‫النظام الغذائي السليم

‫هناك العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ‫ومنها فيتامين "سي" الموجود في الثمار الحمضية، والسلينيوم الموجود في ‫المكسرات، وفيتامين "د" في الأسماك الدهنية، والزنك في دقيق الشوفان، والحديد ‫في اللحوم الحمراء، وقد أثبتت دراسة أن تناول 75 ملغ من الزنك يوميا ‫يقلل تكرار نزلات البرد بمقدار الثلث.

4- ‫الحالة المزاجية الجيدة

‫أظهرت دراسة من جامعة كنتاكي أن جهاز المناعة يتطور بشكل جيد لدى ‫الأشخاص المتفائلين الذين يفكرون بإيجابية، كما أن الخوف يسقط هذا ‫الجدار المناعي، ولذلك يوصى بالقيام بالأشياء التي تشعر بالسعادة وتجنب ‫الإجهاد الدائم.