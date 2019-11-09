‫طبيب باطني: نقاط يجب مراعاتها عند الذهاب إلى الساونا

قال الدكتور راينر برينكه إن حمامات ‫الساونا مفيدة جدا للصحة، حيث إنها تعمل على تقوية جهاز المناعة، غير ‫أنه يجب مراعاة بعض النقاط المهمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ولتجنب أية ‫مخاطر محتملة.

‫وأوضح طبيب الأمراض الباطنية الألماني أنه ينبغي تخصيص وقت كاف لحمامات ‫الساونا لا يقل عن ساعتين ونصف الساعة. وينبغي أيضا عدم الذهاب إلى الساونا في ‫وقت متأخر من الليل، نظرا لأن الحرارة الشديدة تمثل إجهادا للجسم، الأمر ‫الذي يؤثر بالسلب على النوم.

‫كما ينبغي عند الذهاب إلى الساونا ألا يكون المرء جائعا أو يعاني من ‫امتلاء البطن.

‫وبشكل عام ينبغي ألا تزيد جلسات الساونا على ثلاث جلسات في الزيارة الواحدة، ‫مع مراعاة ألا تزيد مدة الجلسة الواحدة على 15 دقيقة، وألا يقل الفاصل ‫الزمني بين الجلسة والأخرى عن عشر دقائق.

‫وقبل جلسة الساونا الأولى ينبغي الاستحمام، مع مراعاة ألا يكون الماء ‫ساخنا للغاية، وبعد كل جلسة ينبغي الاستحمام بماء بارد، وذلك للاستفادة ‫من التأثير التحفيزي للحمامات التبادلية.

‫وبشكل عام يتعين على أصحاب الأمراض المزمنة استشارة الطبيب المعالج أولا ‫قبل الذهاب إلى الساونا، في حين لا يجوز للأشخاص المصابين بنزلة برد ‫الذهاب إلى الساونا.