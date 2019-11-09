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العدو لفترات قصيرة يقلل خطر الموت المبكر

العدو -ولو لفترات قصيرة- يقلل خطر الموت المبكر (مواقع التواصل)
العدو -ولو لفترات قصيرة- يقلل خطر الموت المبكر (مواقع التواصل)

كشفت مجموعة من العلماء أن العدو ولو لفترات قصيرة يقلل من خطر الموت المبكر.

وقد توصل العلماء الذين ينتمون لمعاهد من أستراليا وتايلند وفنلندا -من خلال تحليل 14 دراسة سابقة من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والدانمارك- إلى نتائج تفيد بأن زيادة المشاركة في أنشطة العدو يؤدي على الأرجح لتحسين الصحة العامة ومتوسط عمر الإنسان.

وشملت الدراسات التي قاموا بتحليلها 232 ألفا و149 مشاركا، وجرت على فترات تتراوح من 5.5 إلى 35 عاما.

وكشف العلماء أن الذين ركضوا مسافة أيا كانت ينخفض لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 27%، مقارنة بمن لا يمارسون العدو، كما تم الربط بين العدو وبين خفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان بنسبة 30% و23% على التوالي.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)
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