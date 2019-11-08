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‫الغدة الدرقية قد تمنع حدوث الحمل

الغدة الدرقية تؤثر على عملية نضج البويضات (الألمانية)
الغدة الدرقية تؤثر على عملية نضج البويضات (الألمانية)

قال البروفيسور كارل أوليفر كاجان ‫إن عدم حدوث الحمل قد يرجع إلى أمراض الغدة الدرقية، مثل القصور الوظيفي ‫للغدة أو فرط نشاطها.

‫وأوضح عضو الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد أن السبب في ذلك ‫يرجع إلى أن الغدة الدرقية تؤثر على عملية نضج البويضات.

وأشار إلى أن ‫أمراض الغدة الدرقية تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وتراجع الخصوبة ‫من ناحية، وترفع خطر الإجهاض وتحد من النمو العقلي والجسدي للجنين من ‫ناحية أخرى.

‫لذا ينبغي على المرأة الراغبة في الإنجاب إجراء فحص للهرمون المُنبّه ‫للغدة الدرقية (TSH) في حال عدم حدوث الحمل في غضون ست دورات شهرية.

المصدر : الألمانية
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