الصين تعتزم حظر السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة

تعتزم الصين حظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة؛ بهدف وقف زيادة استخدام هذا النوع من السجائر بين المراهقين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه بعد أسبوع من حظر بيع السجائر الإلكترونية على شبكة الانترنت، أصدرت اليوم الخميس ثماني هيئات حكومية -منها مفوضية الصحة الوطنية- مذكرة بشأن خطة عمل لمواجهة التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين.

ورغم اشتمال الوثيقة على مطالبة بوضع تشريع لمواجهة تدخين السجائر الإلكترونية ومراجعة القوانين، فإنها لم توضح متى وكيف ستطبق الحظر.

يشار إلى أن الصين حظرت بيع السجائر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

وجاء في الوثيقة أنه "لا يوجد حاليا دليل واضح على أن السجائر الإلكترونية يمكنها مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين"، مضيفة "على السلطات عدم السماح بتسويق السجائر الإلكترونية على أنها أداة للإقلاع عن التدخين".

يذكر أن هناك دولا منعت السجائر الإلكترونية تماما، ومنها الهند وأستراليا وسنغافورة. وعلى العكس، تعتبر دول مثل المملكة المتحدة السجائر الإلكترونية بديلا عن التدخين، الذي يسبب مشاكل صحية.

وتمثل الخطوات الأخيرة للصين أحدث القيود التي تفرضها على القطاع الذي ارتفعت أرباحه خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعدما تم رصد مرض صدري غامض مرتبط بالسجائر الإلكترونية، أصاب 1888 شخصا، وأودى بحياة 37 آخرين.