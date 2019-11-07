السبانخ قد تؤذي أسنانك
قال الدكتور يوخن شميت إن السبانخ تعد مفيدة للصحة، غير أن الإفراط في تناولها قد يؤذي الأسنان، نظرا لاحتوائها على حمض الأوكساليك (Oxalic acid) الذي يهاجم مينا الأسنان.
وأضاف طبيب الأسنان الألماني أن مشروبات "السموذي" الصحية قد تؤذي الأسنان أيضا في حال تناولها بانتظام، وذلك بسبب محتواها العالي من السكر والأحماض.
وأشار شميت إلى أن بعض التوابل كالزعفران والكاري وصوص الصويا وخل البلسميك تترك طبقة ملونة على الأسنان، لذا يتعين شرب كوب من الماء بعد تناول هذه التوابل من أجل تنظيف الأسنان.
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