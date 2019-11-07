‫السبانخ قد تؤذي أسنانك

قال الدكتور يوخن شميت إن السبانخ‬ ‫تعد مفيدة للصحة، غير أن الإفراط في تناولها قد يؤذي الأسنان، نظرا‬ ‫لاحتوائها على حمض الأوكساليك (Oxalic acid) الذي يهاجم مينا الأسنان. ‬

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‫‬‫وأضاف طبيب الأسنان الألماني أن مشروبات "السموذي" الصحية قد تؤذي‬ ‫الأسنان أيضا في حال تناولها بانتظام، وذلك بسبب محتواها العالي من‬ ‫السكر والأحماض. ‬

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‫‬‫وأشار شميت إلى أن بعض التوابل كالزعفران والكاري وصوص الصويا وخل‬ ‫البلسميك تترك طبقة ملونة على الأسنان، لذا يتعين شرب كوب من الماء بعد‬ ‫تناول هذه التوابل من أجل تنظيف الأسنان.‬