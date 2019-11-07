نصائح للحفاظ على نظافة الأسنان مع وجود التقويم

تتطلب العناية بنظافة الفم مع وجود تقويم الأسنان المزيد من الوقت والجهد، علما أن استخدام فرشاة الأسنان العادية لن يكون كافيا.

ورغم أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد، فإنه يستحق كل هذا العناء، خاصة أنه يُمكن بهذه الطريقة منع ظهور أية مشاكل محتملة.

وقال موقع "شاغ كزداروفيو" في تقرير إن نظافة الفم مع وجود مقوم الأسنان لا تعدّ مهمة سهلة. في المقابل، من المهم الاعتناء جيدا بالأسنان أثناء وجود مقوم الأسنان للوقاية من مشاكل تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

وأكد الموقع أنه ينبغي على الشخص الذي يرتدي مقوم أسنان أو يستخدم أنواعا أخرى من علاجات تقويم الأسنان، خاصة إذا كان العلاج يتضمن ارتداء أجهزة غير قابلة للإزالة؛ بذل المزيد من الجهد للحفاظ على نظافة الفم.

وما يثير الاهتمام أن تنظيف الأسنان والعناية بنظافة الفم في هذه الحالة تستغرق وقتا أطول من المعتاد، وينطوي على استخدام أدوات متنوعة.

وأشار الموقع إلى بعض النصائح المفيدة التي من شأنها أن تسهم في العناية بالفم. ورغم أن هذه الإجراءات بسيطة للغاية، فإن الأهم من ذلك هو ضرورة الانتظام في ممارسة هذه الطرق:

1- التنظيف بفرشاة الأسنان

عندما يتعلق الأمر بصحة الفم، يعد استخدام فرشاة الأسنان من التدابير الرئيسية. وفي الواقع، يُنصح باستخدام فرشاة الأسنان ثلاث مرات على الأقل يوميا، لكن من الأفضل بالنسبة لأصحاب مقوم الأسنان استخدام فرشاة الأسنان بعد كل وجبة، وبعد تناول المشروبات السكرية.

2- الفرشاة

وأفاد الموقع بأن هناك فرشاة أسنان خاصة لتنظيف الأسنان بالنسبة للأشخاص الذين يرتدون مقوم أسنان، وتكون عادة على شكل حرف "في" مما يسهل عملية التنظيف.

ومع ذلك، يعتقد خبراء عديدون أن الخيار المثالي يتمثل في استخدام فرشاة كهربائية، ولكن ينصح بوجود مستشعر ضغط على الفرشاة، لمنع تنظيف الأسنان بشكل حاد قد يؤذي اللثة والأسنان ويؤثر سلبا على مقوم الأسنان.

3- معجون الأسنان

أكد الموقع أنه كقاعدة عامة، يعد معجون الأسنان المفلور الخيار الأنسب، إذ يساعد على زيادة مقاومة الأسنان للتسوس، كما لا ينصح باستخدام معجون الأسنان الذي يحتوي على مواد كاشطة، إذ إنها تلحق عادة الضرر بمينا الأسنان. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة، فمن الأفضل استشارة طبيب الأسنان.

4- الخيط

أضاف الموقع أن من الضروري استخدام خيط الأسنان؛ فبغض النظر عن كيفية تنظيف الأسنان ومدى حسن تنظيفها، توجد أماكن قد يتعذر على فرشاة الأسنان الوصول إليها، خاصة بالنسبة لمن يضعون تقويم الأسنان.

في المقابل، يسهم الخيط في تنظيف الأسنان بشكل جيد. علاوة على ذلك، يسهم الخيط في التخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان، كما ينصح باستخدام خيط الأسنان المشمع، واستخدامه بحركة عمودية من الأعلى إلى الأسفل.

5- غسول الفم

غسول الفم يُعد أمرا ضروريا للغاية، وعادة يستخدم غسول الفم بعد غسل الأسنان، وهناك الكثير من الأنواع المناسبة لأصحاب التقويم.

6- جهاز ري الفم

أورد الموقع أن استخدام ري الفم يعد مكملا مثاليا للحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد لمستخدمي أجهزة تقويم الأسنان. فعلى سبيل المثال، قد تتراكم بقايا الطعام الصغيرة في تقويمات الأسنان، التي تتضمن مشابك صغيرة، حيث من الممكن ألا يلاحظها أحد.

وأشار الموقع إلى أن جهاز ري الفم يوفر تدفق المياه ووصولها إلى جميع أنحاء تجويف الفم. ويعد هذا الجهاز الأنسب لأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية أسنان شاملة. كما أن هناك أجهزة عديدة لري الفم في السوق، التي تحتوي على مميزات متنوعة.

وختم الموقع بأنه بالنسبة للأشخاص الذين يضعون مقوم أسنان، تكون مهمة تنظيف الأسنان أصعب وأهم بالنسبة لهم. فبالإضافة إلى ضرورة تنظيف الأسنان بشكل أكثر جدية، واختيار فرش ومعجون أسنان مناسبين، إلى جانب العديد من المنتجات الضرورية الأخرى مثل خيط الأسنان والغسول، ومن المهم أيضا زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري.