‫هشاشة العظام تهاجم هؤلاء

قال جراح العظام الألماني أكسيل ‫كلاين إن هشاشة العظام تهاجم المرأة في مرحلة انقطاع الطمث بصفة خاصة، ‫وذلك بسبب نقص هرمون الإستروجين، مما يؤدي إلى تراجع امتصاص الكالسيوم من ‫الأمعاء.

‫وأضاف كلاين أن هشاشة العظام تهاجم أيضا الأشخاص الذين يخضعون للعلاج ‫بالكورتيزون بجرعات عالية ولمدد طويلة، والأشخاص الذين يعانون ‫من فرط نشاط الغدة الدرقية، والأشخاص طريحي الفراش، ومن عوامل الخطورة ‫الأخرى قلة الحركة والأعمال المكتبية والتدخين.