هشاشة العظام تهاجم هؤلاء
قال جراح العظام الألماني أكسيل كلاين إن هشاشة العظام تهاجم المرأة في مرحلة انقطاع الطمث بصفة خاصة، وذلك بسبب نقص هرمون الإستروجين، مما يؤدي إلى تراجع امتصاص الكالسيوم من الأمعاء.
وأضاف كلاين أن هشاشة العظام تهاجم أيضا الأشخاص الذين يخضعون للعلاج بالكورتيزون بجرعات عالية ولمدد طويلة، والأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية، والأشخاص طريحي الفراش، ومن عوامل الخطورة الأخرى قلة الحركة والأعمال المكتبية والتدخين.
وأشار كلاين إلى أنه عند الإصابة بالهشاشة تتراجع كتلة العظام وتصبح مسامية، فيواجه المريض صعوبة كبيرة عند الوقوف والمشي، مما يرفع خطر السقوط والإصابة بكسور، فضلا عن آلام الظهر المستمرة وتشوه العمود الفقري.
ويمكن مواجهة هشاشة العظام من خلال التغذية الغنية بالكالسيوم كالحليب والجبن، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالسباحة وتمارين تقوية عضلات الظهر والبطن.
وفي بعض الحالات يمكن أيضا اللجوء إلى الأدوية التي تعمل على زيادة كثافة العظام مثل "البيسفوسفونات".
ويمكن مواجهة هشاشة العظام من خلال التغذية الغنية بالكالسيوم كالحليب والجبن، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالسباحة وتمارين تقوية عضلات الظهر والبطن.
وفي بعض الحالات يمكن أيضا اللجوء إلى الأدوية التي تعمل على زيادة كثافة العظام مثل "البيسفوسفونات".
أهم الأخبار
- استنكار أميركي ورفض فرنسي.. إيران تبدأ اليوم زيادة التخصيب وضخ الغاز بأجهزة الطرد
- أوقعت عشرات الجرحى.. الشرطة تفتح النار على المحتجين بالبصرة وكربلاء
- "أوكرانيا غيت".. تفاصيل جديدة بتحقيقات الكونغرس واستدعاء كبير موظفي البيت الأبيض
- مفاوضات سد النهضة.. هل تنجح واشنطن بحل أزمة حلفائها؟
- تفعيل المؤسسات وإعادة تنظيم الجيش والشرطة اليمنيين.. تفاصيل اتفاق الرياض