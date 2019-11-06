‫ما أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد؟‬

قال البروفيسور الألماني توماس ‫زويفرلاين إن ارتفاع إنزيمات الكبد له أسباب عدة، أبرزها دهون الكبد ‫الناجمة عن شرب الخمر أو الإفراط في تناول الدهون.

‫وأضاف اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي أن الأسباب الأخرى تشمل أيضا التهاب ‫الكبد الوبائي وأمراض المرارة كالحصوات المرارية والتهاب البنكرياس وداء ‫السكري وغيره من أمراض الأيض.

‫وتتمثل أعراض ارتفاع إنزيمات الكبد في:

1- التعب المستمر.

2- مشاكل الهضم.

3- اصفرار الجلد والعين.

4- الحكة.

5- انتفاخ البطن.

ويتم التحقق من ارتفاع إنزيمات الكبد بواسطة فحص دم، ويكون العلاج وفقا ‫للسبب.

‫وبشكل عام يمكن الوقاية من ارتفاع إنزيمات الكبد من خلال اتباع أسلوب ‫حياة صحي يقوم على التغذية الصحية القليلة الدهون والمواظبة على ممارسة ‫الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن الخمر.