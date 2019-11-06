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‫ما أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد؟‬

ارتفاع إنزيمات الكبد له أسباب عدة، أبرزها دهون الكبد الناجمة عن شرب الخمر أو الإفراط في تناول الدهون (غيتي)
ارتفاع إنزيمات الكبد له أسباب عدة، أبرزها دهون الكبد الناجمة عن شرب الخمر أو الإفراط في تناول الدهون (غيتي)

قال البروفيسور الألماني توماس ‫زويفرلاين إن ارتفاع إنزيمات الكبد له أسباب عدة، أبرزها دهون الكبد ‫الناجمة عن شرب الخمر أو الإفراط في تناول الدهون.

‫وأضاف اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي أن الأسباب الأخرى تشمل أيضا التهاب ‫الكبد الوبائي وأمراض المرارة كالحصوات المرارية والتهاب البنكرياس وداء ‫السكري وغيره من أمراض الأيض.

‫وتتمثل أعراض ارتفاع إنزيمات الكبد في:

1- التعب المستمر.

2- مشاكل الهضم.

3- اصفرار الجلد والعين.

4- الحكة.

5- انتفاخ البطن.

ويتم التحقق من ارتفاع إنزيمات الكبد بواسطة فحص دم، ويكون العلاج وفقا ‫للسبب.

‫وبشكل عام يمكن الوقاية من ارتفاع إنزيمات الكبد من خلال اتباع أسلوب ‫حياة صحي يقوم على التغذية الصحية القليلة الدهون والمواظبة على ممارسة ‫الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن الخمر.

المصدر : الألمانية
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