جفاف البشرة ينذر بمشاكل صحية

قال البروفيسور فيليب بابيلاس إن ‫جفاف البشرة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنه قد ينذر بمشاكل ‫صحية.

‫وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن جفاف البشرة قد يشير إلى ‫الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي ‫والإكزيما والحساسية.

‫وقد يشير إلى الإصابة بداء السكري أو قصور الغدة الدرقية ‫أو القصور الوظيفي للكلى أو أمراض الجهاز الهضمي كداء كرون، والتهاب ‫القولون التقرحي والتهاب الغشاء المخاطي للمعدة أو سوء التغذية.

ومن الأسباب الأخرى لجفاف البشرة التقدم في العمر والاستعداد الوراثي أو ‫تعاطي أدوية معينة مثل حبوب منع الحمل أو أدوية القلب و‫الروماتيزم واضطرابات أيض الدهون.

‫وعلى أية حال، يجب استشارة الطبيب في حال استمرار جفاف البشرة لمدة طويلة، ‫مع ظهور أعراض أخرى مثل البثور والحكة الشديدة، وذلك لتحديد السبب ‫الحقيقي الكامن وراء الجفاف والخضوع للعلاج المناسب.