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جفاف البشرة ينذر بمشاكل صحية

جفاف البشرة قد يرجع للإصابة بالصدفية والسكري وقصور الغدة الدرقية أو القصور الوظيفي للكلى (الألمانية)
جفاف البشرة قد يرجع للإصابة بالصدفية والسكري وقصور الغدة الدرقية أو القصور الوظيفي للكلى (الألمانية)

قال البروفيسور فيليب بابيلاس إن ‫جفاف البشرة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنه قد ينذر بمشاكل ‫صحية.

‫وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن جفاف البشرة قد يشير إلى ‫الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي ‫والإكزيما والحساسية.

‫وقد يشير إلى الإصابة بداء السكري أو قصور الغدة الدرقية ‫أو القصور الوظيفي للكلى أو أمراض الجهاز الهضمي كداء كرون، والتهاب ‫القولون التقرحي والتهاب الغشاء المخاطي للمعدة أو سوء التغذية.

ومن الأسباب الأخرى لجفاف البشرة التقدم في العمر والاستعداد الوراثي أو ‫تعاطي أدوية معينة مثل حبوب منع الحمل أو أدوية القلب و‫الروماتيزم واضطرابات أيض الدهون.

‫وعلى أية حال، يجب استشارة الطبيب في حال استمرار جفاف البشرة لمدة طويلة، ‫مع ظهور أعراض أخرى مثل البثور والحكة الشديدة، وذلك لتحديد السبب ‫الحقيقي الكامن وراء الجفاف والخضوع للعلاج المناسب.

المصدر : الألمانية
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