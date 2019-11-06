‫تحذير طبي من البروستاغلاندين في سيروم الرموش

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة أن ‫سيروم الرموش المحتوي على هرمون "بروستاغلاندين" يعمل على إطالة الرموش ‫وزيادة كثافتها، إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر الصحية.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن هرمون "بروستاغلاندين" يتسبب على المدى ‫الطويل في تهيّج العين وتراجع حدة الإبصار وزيادة التصبغ في المنطقة ‫المحيطة بالعين والشعور بالصداع.

‫وفي بعض الحالات قد يتغير لون القزحية أيضا على سبيل المثال من الأزرق ‫إلى البني.

‫ولتجنب هذه الآثار الجانبية الخطيرة ينبغي الابتعاد عن المستحضرات ‫المحتوية على هذا الهرمون.