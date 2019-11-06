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‫تحذير طبي من البروستاغلاندين في سيروم الرموش

بروستاغلاندين في سيروم الرموش يتسبب على المدى الطويل في تهيّج العين وتراجع حدة الإبصار (الألمانية)
بروستاغلاندين في سيروم الرموش يتسبب على المدى الطويل في تهيّج العين وتراجع حدة الإبصار (الألمانية)

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة أن ‫سيروم الرموش المحتوي على هرمون "بروستاغلاندين" يعمل على إطالة الرموش ‫وزيادة كثافتها، إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر الصحية.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن هرمون "بروستاغلاندين" يتسبب على المدى ‫الطويل في تهيّج العين وتراجع حدة الإبصار وزيادة التصبغ في المنطقة ‫المحيطة بالعين والشعور بالصداع.

‫وفي بعض الحالات قد يتغير لون القزحية أيضا على سبيل المثال من الأزرق ‫إلى البني.

‫ولتجنب هذه الآثار الجانبية الخطيرة ينبغي الابتعاد عن المستحضرات ‫المحتوية على هذا الهرمون.

المصدر : الألمانية
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