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ترك ضوء في الغرفة أثناء النوم يزيد احتمالية الموت

ترك ضوء في الغرفة أثناء النوم يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية (بيكسابي)
ترك ضوء في الغرفة أثناء النوم يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية (بيكسابي)

حذرت دراسة يابانية من أن تشغيل مصابيح الليل أثناء النوم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة، وحتى الضوء الخاص بمصباح الشارع أو القمر من الممكن أن يسبب الأذى.

وقال الباحثون إن ترك ضوء في الغرفة أثناء النوم يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما وجد الأطباء أنه حتى المستويات المنخفضة من الضوء الليلي المتسرب إلى غرفة النوم من القمر أو مصباح الشارع قد يكون كافيا للتسبب في ضرر، ووجد الباحثون أن المستويات الأعلى من التلوث الضوئي تقابلها معدلات أعلى من تصلب الشرايين.

وبحسب الباحثين، فإن تعرض الجفون للضوء أثناء النوم يقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين بالجسم أثناء الليل، الذي يساعد على النوم لساعات أطول، ويعمل على تخفيض ضغط الدم ومستويات الغلوكوز ودرجة حرارة الجسم أثناء النوم.

وقال المشرف على الدراسة كينجي أوبياشي "وجدنا ارتباطا واضحا بين النوم في الضوء وتصلب الشرايين الذي يأتي مستقلا عن أسبابه المعروفة كالتدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري".

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)
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