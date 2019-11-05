‫برودة اليدين المستمرة جرس إنذار لأمراض خطيرة

يعاني بعض الأشخاص من برودة اليدين ‫بشكل مستمر بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية، فعلام يدل ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضح الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد أن برودة ‫اليدين المستمرة تعد جرس إنذار للإصابة بأمراض خطيرة مثل اضطرابات سريان ‫الدم وقصور القلب والقصور الوظيفي للغدة الدرقية واضطرابات الأيض ‫والاضطرابات الهرمونية.