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‫برودة اليدين المستمرة جرس إنذار لأمراض خطيرة

برودة اليدين المستمرة تعد جرس إنذار للإصابة بأمراض خطيرة مثل اضطرابات سريان الدم وقصور القلب والقصور الوظيفي للغدة الدرقية (الألمانية)
برودة اليدين المستمرة تعد جرس إنذار للإصابة بأمراض خطيرة مثل اضطرابات سريان الدم وقصور القلب والقصور الوظيفي للغدة الدرقية (الألمانية)

يعاني بعض الأشخاص من برودة اليدين ‫بشكل مستمر بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية، فعلام يدل ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضح الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد أن برودة ‫اليدين المستمرة تعد جرس إنذار للإصابة بأمراض خطيرة مثل اضطرابات سريان ‫الدم وقصور القلب والقصور الوظيفي للغدة الدرقية واضطرابات الأيض ‫والاضطرابات الهرمونية.

‫لذا شدد الممارس العام الألماني على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب ‫الحقيقي الكامن وراء برودة اليدين المستمرة، مشيرا إلى أنه يمكن تنشيط ‫سريان الدم من خلال ممارسة رياضات قوة التحمل كركوب الدراجات الهوائية ‫والسباحة لمدة 30 دقيقة بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا.
المصدر : الألمانية
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