‫نقص الحديد يهاجم هؤلاء.. ما الأعراض؟

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته ‫سابرسكي إن نقص الحديد يهاجم الحوامل والمرضعات والأشخاص النباتيين بصفة ‫خاصة.

‫وأوضحت سابرسكي أنه يمكن الاستدلال على نقص الحديد بالجسم من خلال بعض ‫العلامات، التي تتعلق بالجسد والنفس والجمال، مشيرة إلى أن الأعراض ‫الجسدية تتمثل في التعب المستمر والخمول وضعف التركيز واضطرابات الذاكرة ‫والصداع والدوار وصعوبات النوم، في حين تتمثل الأعراض النفسية في اعتلال ‫المزاج وسرعة الاستثارة والعدوانية.

‫أما العلامات الجمالية فتتمثل في تقصف الأظافر وتساقط الشعر وجفاف ‫البشرة وشحوبها المستمر واتجاه زاوية الفم للداخل.

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة ‫بنقص الحديد بواسطة فحص دم.

‫ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال تناول الأغذية الغنية به، مثل اللحوم ‫الحمراء والكبد والبقوليات كالعدس والبازلاء والحبوب الكاملة والمكسرات ‫وبذور القرع العسلي ورقائق الشوفان، علما أن الجسم يمتص الحديد من ‫المصادر الحيوانية بصورة أفضل من المصادر النباتية.