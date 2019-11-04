البث الحي
ابحث

‫نقص الحديد يهاجم هؤلاء.. ما الأعراض؟

العلامات الجمالية لنقص الحديد تتمثل في تقصف الأظافر وتساقط الشعر وجفاف البشرة وشحوبها المستمر واتجاه زاوية الفم للداخل (الألمانية)
العلامات الجمالية لنقص الحديد تتمثل في تقصف الأظافر وتساقط الشعر وجفاف البشرة وشحوبها المستمر واتجاه زاوية الفم للداخل (الألمانية)

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته ‫سابرسكي إن نقص الحديد يهاجم الحوامل والمرضعات والأشخاص النباتيين بصفة ‫خاصة.

‫وأوضحت سابرسكي أنه يمكن الاستدلال على نقص الحديد بالجسم من خلال بعض ‫العلامات، التي تتعلق بالجسد والنفس والجمال، مشيرة إلى أن الأعراض ‫الجسدية تتمثل في التعب المستمر والخمول وضعف التركيز واضطرابات الذاكرة ‫والصداع والدوار وصعوبات النوم، في حين تتمثل الأعراض النفسية في اعتلال ‫المزاج وسرعة الاستثارة والعدوانية.

‫أما العلامات الجمالية فتتمثل في تقصف الأظافر وتساقط الشعر وجفاف ‫البشرة وشحوبها المستمر واتجاه زاوية الفم للداخل.

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة ‫بنقص الحديد بواسطة فحص دم.

‫ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال تناول الأغذية الغنية به، مثل اللحوم ‫الحمراء والكبد والبقوليات كالعدس والبازلاء والحبوب الكاملة والمكسرات ‫وبذور القرع العسلي ورقائق الشوفان، علما أن الجسم يمتص الحديد من ‫المصادر الحيوانية بصورة أفضل من المصادر النباتية.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
ما مخاطر نقص الحديد في الجسم؟
4 أغذية يحتاجها من يشكو نقص الحديد
نقص الحديد.. أسبابه وأعراضه وكيفية مواجهته
‫الهالات السوداء قد ترجع إلى‬ نقص‬ الحديد والزنك
أهم الأخبار
المزيد من صحة
‫ما أسباب الحرقان أثناء التبول؟‬
كيف تختار كمامة مناسبة تحميك من التلوث؟
‫ما أسباب الرشح المستمر؟‬
فحص دم يكشف سرطان الثدي قبل ظهوره بخمس سنوات