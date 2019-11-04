ما أسباب الرشح المستمر؟
يعاني بعض الأشخاص من رشح مستمر، فما أسباب ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية لطب الرئة والطب التنفسي أن الرشح المستمر يشير إلى الإصابة بالحساسية على اختلاف أنواعها، مثل حساسية حبوب اللقاح أو الأغذية أو شعر الحيوانات أو عث الغبار المنزلي أو فطريات العفن أو اللاتكس المطاطي الطبيعي (حساسية ضد البروتينات الموجودة بالمطاط الطبيعي).
وأوضحت الجمعية أن الرشح المستمر عادة ما يكون مصحوبا بأعراض أخرى، مثل زيادة إفرازات دموع العين وتهيّج ملتحمة العين والسعال ومتاعب التنفس.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بالحساسية من خلال اختبار مسببات الحساسية الشائعة على الجلد، مشيرة إلى أن العلاج المناعي يمثل حلا ناجعا للحساسية.
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