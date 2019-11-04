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‫ما أسباب الرشح المستمر؟‬

الرشح المستمر يشير إلى الإصابة بالحساسية على اختلاف أنواعها (الألمانية)
الرشح المستمر يشير إلى الإصابة بالحساسية على اختلاف أنواعها (الألمانية)

يعاني بعض الأشخاص من رشح مستمر، فما ‫أسباب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية لطب الرئة والطب ‫التنفسي أن الرشح المستمر يشير إلى الإصابة بالحساسية على اختلاف ‫أنواعها، مثل حساسية حبوب اللقاح أو الأغذية أو شعر الحيوانات أو عث ‫الغبار المنزلي أو فطريات العفن أو اللاتكس المطاطي الطبيعي (حساسية ضد البروتينات الموجودة بالمطاط الطبيعي).

‫وأوضحت الجمعية أن الرشح المستمر عادة ما يكون مصحوبا بأعراض أخرى، مثل ‫زيادة إفرازات دموع العين وتهيّج ملتحمة العين والسعال ومتاعب التنفس.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بالحساسية من ‫خلال اختبار مسببات الحساسية الشائعة على الجلد، مشيرة إلى أن العلاج ‫المناعي يمثل حلا ناجعا للحساسية.

المصدر : الألمانية
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