‫ما أسباب الحرقان أثناء التبول؟‬

قال البروفيسور كريستيان فولفينغ إن ‫الشعور بحرقان وألم أثناء التبول يرجع إلى أسباب عدة، مثل التهاب ‫المثانة أو التهاب الإحليل أو وجود حصوة في المثانة أو الإحليل، وفي ‫حالات نادرة قد ينذر ذلك بسرطان المثانة أو سرطان الإحليل.

‫‫وأضاف أخصائي المسالك البولية الألماني أن الشعور بحرقان وألم أثناء ‫التبول قد يشير أيضا إلى تضخم البروستات أو التهابها لدى الرجال، خاصة ‫كبار السن منهم.

‫وشدد فولفينغ على ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت المتاعب شديدة أو في ‫حال استمرارها لمدة طويلة، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى ‫والتقلصات ووجود دم في البول.