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‫ما أسباب الحرقان أثناء التبول؟‬

الشعور بحرقان وألم أثناء التبول قد يشير لتضخم البروستات أو التهابها خاصة كبار السن (الألمانية)
الشعور بحرقان وألم أثناء التبول قد يشير لتضخم البروستات أو التهابها خاصة كبار السن (الألمانية)

قال البروفيسور كريستيان فولفينغ إن ‫الشعور بحرقان وألم أثناء التبول يرجع إلى أسباب عدة، مثل التهاب ‫المثانة أو التهاب الإحليل أو وجود حصوة في المثانة أو الإحليل، وفي ‫حالات نادرة قد ينذر ذلك بسرطان المثانة أو سرطان الإحليل.

‫‫وأضاف أخصائي المسالك البولية الألماني أن الشعور بحرقان وألم أثناء ‫التبول قد يشير أيضا إلى تضخم البروستات أو التهابها لدى الرجال، خاصة ‫كبار السن منهم.

‫وشدد فولفينغ على ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت المتاعب شديدة أو في ‫حال استمرارها لمدة طويلة، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى ‫والتقلصات ووجود دم في البول.

المصدر : الألمانية
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