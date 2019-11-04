كيف تختار كمامة مناسبة تحميك من التلوث؟

د. أسامة أبو الرب

تتوالى الأخبار من نيودلهي حول ما تشهده من مستويات عالية من تلوث الهواء، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات لحماية السكان. فما أبرز المخاطر الصحية التي يشكلها تلوث الهواء عموما؟ وكيف نتقيها؟ وكيف نختار الكمامة المناسبة؟

وبلغ تلوث الهواء في العاصمة نيودلهي والمناطق المحيطة بها أسوأ مستوياته حتى الآن هذا العام، وأعلنت السلطات بالفعل حالة طوارئ صحية وأمرت بإغلاق المدارس.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ صحية عامة الجمعة، مع بقاء المدارس مغلقة حتى يوم غد الثلاثاء، وتم تحذير كبار السن من الخروج في الهواء الطلق.

وزاد مؤشر جودة الهواء الذي يقيس مستوى الجزيئات الدقيقة في الجو (بي.أم 2.5) إلى أكثر من 900، وذلك بفارق كبير عن حد الخمسمئة الذي يصنف بأنه "أكثر من خطير".

مؤشر

مؤشر جودة الهواء Air quality index للتعبير عن جودة الهواء، ويشير إلى مدى نظافة الهواء أو تلوثه، وبالتالي الآثار الصحية المرتبطة به.

والتالي أبرز التأثيرات المرتبطة بمستويات مؤشر جودة الهواء:

-(0-50) جيد، تأثير ضئيل على الصحة.

-(51-100) قد يسبب إزعاجا بسيطا في التنفس لمن يعانون من فرط الحساسية.

-(101-200) تلوث معتدل، قد يسبب عدم الراحة في التنفس للذين يعانون من أمراض الرئة مثل الربو، وعدم الراحة لمن يعانون من أمراض القلب، والأطفال وكبار السن.

-(201-300) قد تتسبب في إزعاج التنفس للذين يتعرضون لهذا الهواء فترة طويلة، وعدم راحة المصابين بأمراض القلب.

-(301-400) قد يسبب أمراض الجهاز التنفسي عند التعرض لفترات طويلة. قد يكون التأثير أكثر وضوحا عند المصابين بأمراض الرئة والقلب.

-(401-500) قد يسبب آثارا تنفسية حتى على الأصحاء، وله تأثيرات صحية خطيرة على المصابين بأمراض الرئة والقلب.

المواد الجسيمية (Particulate Matter)

من ملوثات الهواء، وهي مزيج من جسيمات صغيرة للغاية وقطيرات سائلة، تنتج من حرائق الغابات والبراكين وعمليات حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط. وتشكل المواد التي يبلغ قطرها 10 مايكرومترات أو أقل تهديدا للصحة، إذ يمكن استنشاقها لتدخل عبر الحلق والأنف إلى الرئة.

يُشار إلى المواد الجسيمية بالرمز PM متبوعا برقم يشير إلى قطر الجسيم. ويتم تصنيف الجسيمات التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرون وأقل باسم PM 2.5 وتعرف باسم الجسيمات الدقيقة.

إذا كنت تعيش في مدينة أو بالقرب من منطقة صناعية، فمن المحتمل أن تكون معرضا لتلوث الهواء، مما قد يقود إلى تداعيات صحية مثل تخريش الجهاز التنفسي، وتقليل قدرة الرئتين على أداء وظيفتهما، وتحفيز نوبة الأزمة "الربو" والموت المبكر لدى المصابين بأمراض القلب أو أمراض الرئة، وعدم انتظام دقات القلب.

وتشمل طرق الحماية من التلوث:

1- استخدام أقنعة الوجه.

2- تجنب المناطق شديدة التلوث خلال ساعات الذروة المرورية.

3- البقاء في المنزل في الأيام التي يكون فيها مؤشر جودة الهواء عاليا.

قناع الوجه "الكمامة"

ووفقا لإدارة الأغذية والأدوية الأميركية فإن قناع الوجه Facemask أداة تخلق حاجزا ماديا بين فم وأنف من يرتديها والملوثات المحتملة في البيئة المباشرة.

وتتوافر أقنعة الوجه بسماكات مختلفة ومع قدرات مختلفة على الحماية، وقد تؤثر هذه الخصائص أيضا على مدى سهولة التنفس عبر قناع الوجه ومدى حمايته للشخص.

وإذا تم ارتداؤه بشكل صحيح فإن قناع الوجه يهدف إلى المساعدة في منع القطيرات في الجو أو الرذاذ أو إفرازات الجهاز التنفسي والتي قد تحتوي على جراثيم (الفيروسات والبكتيريا) من الوصول إلى الفم والأنف.

ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن قناع الوجه لا يوفر حماية كاملة من الجراثيم وغيرها من الملوثات، لأنه لا يشكل عزلا كاملا للوجه والأنف والفم.

وتصنع أقنعة الوجه من القماش أو الألياف الدقيقة أو الورق المعالج، وقد تحتوي على طبقة من الكربون المنشط للتخلص من الملوثات الغازية.

كيف يتم تقييم أقنعة تلوث الهواء؟

أقنعة تلوث الهواء Air pollution masks لها تصنيفات مختلفة بناء على البيئة التي صممت لها وقدرتها على تصفية الملوثات. وعند اختيار قناع تلوث الهواء، من المهم أن تفهم معنى تصنيفاته، حيث سيساعدك ذلك في الحصول على القناع الصحيح الذي يناسب احتياجاتك.

ويتكون تصنيف القناع من حرف ورقم، كالتالي:

الحرف:

N: يعني أن القناع غير مقاوم للزيوت.

R: القناع مقاوم للزيوت.

P: ضد الزيوت oil proof.

الرقم:

95: يزيل 95% من جميع ملوثات الهواء التي قطرها 0.3 ميكرون وأكبر.

99: يزيل 99% من جميع ملوثات الهواء بأقطار 0.3 ميكرون وأكبر.

100: يزيل 99.97% من جميع ملوثات الهواء بأقطار 0.3 ميكرون وأكبر.

أبرز أنواع الأقنعة واستخداماتها:

قناع N95

هو الأكثر استخداما، ويزيل ما يصل إلى 95% من المواد المثيرة للحساسية غير الدهنية بحجم 0.3 ميكرون. ولكنه غير فعال في البيئات الزيتية.

فعال ضد البكتيريا والغبار المعلق. وقد وجد أنه يحبط انتشار الأمراض مثل إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور والسل والإنفلونزا. ويستخدم عادة بالمستشفيات والمعامل.

كما يرتدي مثل هذه الأقنعة مراقبو حركة المرور على الطرق لحماية أنفسهم من انبعاثات المركبات، كما يستخدمها الأطفال وطلاب الجامعات والموظفون في تنقلاتهم اليومية.

أقنعة N99 وN100

هي أقوى من أقنعة N95، ويمكنها إزالة ما يصل إلى 99% من الجزيئات الصغيرة بحجم 0.3 ميكرون. كما أنها ليست مقاومة للزيوت وبالتالي فهي غير مناسبة للبيئات الزيتية. أما قناع N100 فيزيل ما يصل إلى 99.97% من الملوثات صغيرة مثل 0.3 ميكرون.

وتستخدم أقنعة N99 وN100 بشكل روتيني في المنشآت الصناعية والرعاية الصحية، وتوفر حماية تنفسية ضد الغبار والأتربة الدقيقة في مصانع الأدوية. وهي أكثر فعالية ضد الجراثيم المسببة للأمراض والجسيمات الدقيقة التي يصل قطرها 0.3 ميكرون. وهي ممتازة للحماية من التلوث على الطرق ومواقع البناء والمحاجر.

كما أنها مناسبة للمجموعات عالية الخطورة مثل الأطفال والنساء الحوامل والمسنين والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

أقنعة P95

تستطيع اعتراض كل من الشوائب الزيتية وغير الزيتية، وهي مقاومة للزيت وممتازة للبيئات الزيتية مثل محطات الوقود والمصافي ومصانع الأدوية والمطابخ والمعامل التي تقوم بتصنيع الزيت والأطعمة المقلية.

وهي تعمل على إزالة ما يصل إلى 95% من جميع ملوثات الهواء بحجم 0.3 ميكرون وأكبر، وهي تحجز جزيئات الزيت المعلقة التي يتم إطلاقها من البنزين والديزل والكيروسين والدهانات وزيت الطهي.

كما أنها مناسبة للاستخدام في وحدات معالجة وتصنيع البتروكيماويات والطلاء والورق والنسيج والسيارات والكيماويات والصناعات الدوائية والمواد الغذائية، وفي معامل الصهر وعمليات الصب والحفر على الزجاج.

وللحصول على أفضل النتائج من قناع تلوث الهواء، استشر الطبيب فهو على اطلاع على وضعك الصحي والأمراض التي تعانيها، ويعرف المخاطر المعرض لها. واختر قناعا يناسب وجهك، يجب ألا يكون ضيقا أو واسعا جدا، وأن تعزل حوافه جسر الأنف والخدين والفكين والذقن، وإلا فسيدخل الهواء من الخارج مما يجعل القناع غير فعال.

هناك أقنعة يتم استخدامها أكثر من مرة وفترات أطول، وهناك ما يستخدم مرة واحدة. اقرأ التعليمات على القناع عند شرائه والتزم بها.