فحص دم يكشف سرطان الثدي قبل ظهوره بخمس سنوات

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن فحصا جديدا وبسيطا للدم، يمكن أن يكشف عن سرطان الثدي مبكرا، قبل خمس سنوات من ظهور الأعراض السريرية للمرض.

وأجرى الدراسة باحثون بكلية الطب جامعة نوتنغهام في بريطانيا، وعرضت نتائجها، الأحد، أمام مؤتمر معهد بحوث السرطان الوطني، الذي يعقد بالفترة من 3-5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في بريطانيا.

وأوضح الباحثون أن فحص الدم الجديد، يحدد استجابة الجسم المناعية للمواد التي تنتجها خلايا الورم في الثدي، قبل ظهور الأعراض السريرية.

وأضافوا أن الخلايا السرطانية تنتج بروتينات تسمى مستضدات تحث الجسم على تكوين أجسام مضادة مقابل أجسام مضادة ذاتية، ووجدوا أن هذه المستضدات المرتبطة بالورم هي مؤشرات جيدة للكشف المبكر عن السرطان قبل خمس سنوات من ظهور الأعراض السريرية للمرض.

ولتجربة الفحص الجديد، أخذ الفريق، عينات دم من تسعين مريضة بسرطان الثدي في وقت تشخيص إصابتهن بالمرض، وطابقوها مع عينات مأخوذة من تسعين امرأة لا يعانين من سرطان الثدي.

تقنية سريعة

واستخدم الباحثون تقنية سمحت لهم بفحص عينات الدم بسرعة، لكشف الأجسام المضادة المرتبطة بسرطان الثدي.

الباحثون وجدوا أن هذا الفحص استطاع التفرقة بين العينات المصابة وغير المصابة بالسرطان بنسبة 84%، كما كشف عن المستضدات المرتبطة بالورم بشكل صحيح بنسبة 37%.

ويقوم الباحثون حاليا باختبار الفحص الجديد على عينات دم من ثمانمئة مريضة، ويتوقعون أن تتحسن دقة الاختبار مع هذه الأرقام الكبيرة.

وقالت قائدة فريق البحث الدكتورة دانيا فطاني، "أظهرت نتائج دراستنا أن سرطان الثدي يحفز الأجسام المضادة ضد مستضدات معينة مرتبطة بالورم. لقد تمكنا من اكتشاف السرطان باستخدام دقة معقولة عن طريق تحديد هذه الأجسام المضادة في الدم".

وأضافت أن فحص الدم للكشف المبكر عن سرطان الثدي سيكون فعالا من حيث التكلفة، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أنه سيكون وسيلة فحص أسهل للتنفيذ مقارنة بالطرق الحالية، مثل التصوير الشعاعي للثدي.

كشف مبكر

وتوقعت فطاني أن يصبح الفحص الجديد متاحا في العيادات والمستشفيات في غضون أربع إلى خمس سنوات، مضيفة أن الاكتشاف المبكر للمرض يسهم في الحصول على العلاج المناسب والشفاء من سرطان الثدي.

وتشمل أبرز أعراض سرطان الثدي السريرية ظهور كتلة في الثدي تختلف عن الأنسجة المحيطة، وتغير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره، وتغير في الجلد الموجود على الثدي، وكذلك احمرار جلد الثدي أو تنقيره، مثل جلد البرتقالة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص إصابة نحو 2.1 مليون امرأة بسرطان الثدي سنويا، وقتل المرض ما يقدر بنحو 627 ألف امرأة العام الماضي، وهو يمثل 15% من حالات الوفاة بسبب أنواع السرطان المختلفة بين النساء.