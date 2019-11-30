كيف تستخدم منظف اللسان؟

يساعد منظف اللسان على منع رائحة الفم الكريهة والتهابات اللثة والحصول على فم صحي. ولكن كيف؟

يقول الكاتب ليوناردو بيولاتو، في تقريره الذي نشرته مجلة "ميخور كون سالود" الإسبانية، إن منظف اللسان هو أداة صغيرة، ورغم وجود أنواع مختلفة منها، فإنها عادة ما تكون على شكل حرف "يو"، وتستخدم لإزالة الأطعمة والبكتيريا المتبقية بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

ويُعد تنظيف اللسان بالغ الأهمية -رغم أن العديد من الناس لا يدركون ذلك- لأنه توجد على اللسان أعداد كبيرة من البكتيريا المتسببة في رائحة الفم الكريهة التي تشكل ما يسمى بالبلاك البكتيري.

ما كفاءة منظف اللسان؟

بين الكاتب أن تنظيف اللسان بفرشاة الأسنان المعتادة لا يعد كافيًا لتحقيق نظافة شاملة للفم، إذ يشير أطباء الأسنان إلى أن منظف اللسان هو أكثر فعالية بنسبة 30% في القضاء على جميع البكتيريا من اللسان.

إضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأداة بالوصول إلى مناطق أبعد من اللسان وبطريقة أقل حدة مقارنة بالفرشاة، وبالتالي، لا يسمح لك منظف اللسان بالتخلص من رائحة الفم الكريهة فقط، بل يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض والالتهابات، على غرار أمراض اللثة.

كيف يستخدم منظف اللسان؟

أورد الكاتب أنه ينبغي عادة إدراج استخدام منظف اللسان في روتين النظافة العادية واستخدامه عند تنظيف الأسنان. كما يمكن استعماله في أي وقت من اليوم.

في المقابل، من المستحسن استعماله في الصباح، خاصة أن العديد من الجراثيم تتراكم في فمنا أثناء الليل. من جهة أخرى، يفضل التنظيف أمام المرآة، لأنه يمكنك بهذه الطريقة رؤية لسانك والوصول إلى كل أجزائه. كما أنه من الضروري تكرار حركة التنظيف ثلاث أو أربع مرات وشطف وتخزين المنظف بالشكل الصحيح.

ومن الضروري أيضا الذهاب إلي طبيب الأسنان بشكل متكرر لإجراء فحوصات والقيام تنظيف فموي شامل.