بينها الشوكولاتة والأطعمة المقلية.. إليك العادات اليومية التي تضر بالبشرة

على الرغم من أن كل شخص يرغب في الحصول على بشرة جميلة ونضرة، فإنه قد يرتكب بشكل يومي أخطاء تضر بالبشرة وتثير ظهور حب الشباب والطفح الجلدي وتساهم في جفاف الجسم.

وفي التقرير الذي نشره موقع "أف بي ري" الروسي، استعرضت الكاتبة ماروسيا كوط مجموعة من العادات اليومية التي تضر بالبشرة:

1- استهلاك السكر والملح والدهون

أفادت الكاتبة بأنه ينبغي استبعاد السكر والملح من النظام الغذائي، أو ببساطة تقليل كمية استهلاكها إلى الحد الأدنى. وبشكل عام، يمكن استبدال السكر بالعسل. أما الملح فيمكن استبداله بجميع أنواع التوابل. في الواقع، يمكن أن يؤدي تناول الشوكولاتة والأطعمة المقلية إلى ظهور طفح جلدي، مما يستوجب استبعاد الأطعمة الغنية بالدهون من النظام الغذائي الرئيسي كلما أمكن ذلك. في المقابل، تحتوي الفواكه على عناصر غذائية مفيدة من شأنها أن تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة.

2- النوم دون إزالة الماكياج

يوصي الخبراء بضرورة إزالة الماكياج قبل الخلود إلى النوم وعدم تجاهل ذلك، بسبب حاجة الجلد إلى الراحة. وفي هذا السياق، يؤدي انسداد المسام بسبب مستحضرات التجميل إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والطفح الجلدي وغيرها من العيوب. وإذا كنت على سفر، ينصح بأخذ مزيل ماكياج أو منظف لإزالة الماكياج قبل النوم.

3- تناول كميات قليلة من الماء

يؤكد أخصائيو التغذية والتجميل أن الشخص البالغ يحتاج إلى شرب ما لا يقل عن لترين من الماء بشكل يومي، لا سيما وأن نقص السوائل في الجسم يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، فضلا عن ظهور تجاعيد إضافية. علاوة على ذلك، يساعد شرب الكمية الموصى بها على تجنب الوقوع في مثل هذه المشاكل والحصول على جسم رشيق.

4- التعرض لأشعة الشمس

يتجاهل البعض استعمال كريم الوقاية من الشمس قبل الخروج من المنزل. وفي الحقيقة، تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى جفاف البشرة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة. لذلك، ينبغي استخدام الواقي الشمسي في الطقس المشمس وحتى عند الذهاب إلى المحلات التجارية، وشراء مستحضرات تجميل تتكون من مواد وقائية تحمي البشرة من أشعة الشمس وتحافظ على رطوبتها.

5- استخدام الكثير من الكريمات

أضافت الكاتبة أنه ينبغي توخي الحذر عند استخدام مستحضرات التجميل، لأن استخدامها بشكل غير صحيح من شأنه أن يلحق ضررا بالبشرة. إلى جانب ذلك، قد يؤدي سوء الاستخدام المفرط وتطبيق كمية كبيرة من الكريم إلى جعل الجلد إما دهنيا وإما جافا للغاية. في الأثناء، يوصى باستخدام الكمية المنصوح بها فقط، وغسل الوجه قبل وضع الكريم عليه.

6- التدخين

يعتبر التدخين عادة سيئة ينبغي التخلص منها من أجل الحفاظ على الصحة. وبالإضافة إلى إلحاق ضرر بالرئة والأسنان، يؤدي التدخين إلى ظهور تجاعيد في الوجه وتغير لونه ليصبح رماديا باهتا، وحرمان الجسم من الحصول على العناصر الغذائية الأساسية.

7- تقشير الوجه

أوردت الكاتبة أن إساءة استخدام هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى عواقب سلبية، بما في ذلك فقدان الدهون الطبيعية التي تُعتبر الطبقة الواقية للوجه، ويصبح أكثر عرضة للآثار السلبية لأشعة الشمس.

8- الماء الساخن

تتوسع المسام تحت تأثير الماء الساخن مما يتسبب في تهيج البشرة وتخلص الجسم من الدهون الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى جفاف البشرة.

9- فرش ماكياج متسخة

قالت الكاتبة إن خبراء التجميل يوصون بتنظيف فرش الماكياج على الأقل مرة واحدة شهريًا، نظرًا لتراكم الكثير من الأوساخ عليها مما قد يلحق ضررا بالبشرة. لذلك، ينصح بغسلها جيدا بالصابون لإعادة استعمالها مرة أخرى.

10- مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية

أشارت الكاتبة إلى أن استخدام الكريمات منتهية الصلاحية من الأمور التي تضر بالبشرة، نظرا لتغير التركيبة الكيميائية للمادة بعد فترة معينة، وقد يتسبب استخدام هذه الكريمات في ظهور الحساسية والطفح الجلدي وحب الشباب.