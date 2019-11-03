من بينها مشاكل الدرقية.. تعرف على أسباب تشنجات الأقدام وطرق علاجها

ترجع تشنجات الأقدام لأسباب عدة، منها البسيط كارتداء حذاء ضيق، ومنها الخطير كالأمراض العصبية وأمراض الغدة ‫الدرقية واضطرابات سريان الدم.

و‫أوضح طبيب الأعصاب الألماني البروفيسور هيلجه توبكا أن تشنجات الأقدام ‫تحدث بسبب وجود خلل في التعاون بين العضلات والأعصاب والنخاع الشوكي، ‫مشيرا إلى أن هذه التشنجات تهاجم القدم وأصابعها والساق أيضا.

وأضاف توبكا أن تشنجات الأقدام المتكررة والممتدة لمدة طويلة يمكن أن ‫تحدث في أي مرحلة عمرية، ولكنها تهاجم عادة كبار السن والرياضيين ‫والحوامل، وتحدث أثناء النوم بصفة خاصة، ولكنها يمكن أن تحدث نهارا ‫أيضا.

أمراض عصبية

‫‫من جانبه، أوضح جراح العظام الألماني أكسيل كلاين أن تشنجات الأقدام ‫ترجع لأسباب عدة، منها أمراض عصبية، خاصة عندما تكون مصحوبة بفقدان ‫الإحساس بالقدم أو أمراض الغدة الدرقية، أو عندما تكون مصحوبة ‫بالحساسية تجاه البرودة.

‫وقد تشير تشنجات الأقدام إلى نقص السوائل والمحلول الإلكتروليتي بالجسم، ‫خاصة عندما تكون مصحوبة بقيء وإسهال وتعرق. كما أنها قد تشير إلى ‫اضطرابات سريان الدم، أو قد تكون ظاهرة مصاحبة لبعض الأمراض كداء السكري، ‫وقد يكمن سبب تشنجات الأقدام في التغيرات الطارئة على المفاصل.

‫وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون السبب ببساطة هو ارتداء حذاء ضيق أو قلة ‫الحركة أو أثر جانبي لبعض الأدوية.

تشنجات الأقدام ‫ترجع لأسباب عدة منها أمراض عصبية (الألمانية)

‫حمامات دافئة

‫بدوره، أشار طبيب الأمراض الباطنية الألماني البروفيسور أولريش فولش إلى ‫أنه يمكن مواجهة تشنجات الأقدام في البداية بواسطة الحمامات الدافئة ‫ورفع الساقين لأعلى من حين لآخر؛ حيث يساعد ذلك على استرخاء العضلات ‫وتخفيف العبء الواقع على الأوعية الدموية.

ومن المفيد أيضا تدليك الأقدام والسير على أرضيات غير مستوية؛ حيث يسهم ‫ذلك في تحفيز سريان الدم.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف المتاعب، فيجب حينئذ استشارة الطبيب ‫لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تشنجات الأقدام وعلاجه في الوقت ‫المناسب.