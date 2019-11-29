رغم انخفاض معدل الخصوبة.. عدد سكان أميركا لم يتغير والسبب هو الهجرة

أفاد تقرير جديد صادر عن مركز السيطرة على الأمراض بأن معدلات الولادة في الولايات المتحدة قد انخفضت مرة أخرى في عام 2018، مما يجعلها السنة الرابعة على التوالي التي انخفضت فيها معدلات المواليد بالبلاد، ومع ذلك لم ينخفض إجمالي عدد السكان بسبب الهجرة.

وتكشف البيانات التي أوردتها مجلة نيوزويك أنه كانت هناك ثلاثة ملايين و791 ألفا و712 ولادة بالولايات المتحدة في عام 2018، أي بنسبة 59.1 ولادة لكل ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عاما.

ويمثل هذا الإحصاء انخفاضا قياسيا آخر للبلاد. وفي حين انخفض معدل المواليد 3% للنساء المكسيكيات في الولايات المتحدة في عام 2018، فقد ارتفع 1% لنساء بورتوريكو وأميركا الوسطى والجنوبية.

وذكرت المجلة أن النساء ينتظرن أيضا فترة أطول للإنجاب في أميركا. وفي عام 2017 كان متوسط سن المرأة التي تنجب أول طفل 26.6 عاما وزاد الرقم إلى 26.8.

ووفقا لمركز بيو للأبحاث فإن من بين جميع الولادات التي سُجلت للنساء المهاجرات في عام 2018، كان نصفهن من أصل إسباني. وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة المواليد بين النساء الآسيويات إلى 24% في العام نفسه، بزيادة 5% مقارنة بعام 2000. وشكلت الولادات للنساء السود 11% من مجاميع عام 2018.

ومع ذلك لا يزال معدل الخصوبة الإجمالي للولايات المتحدة أقل من المستوى الذي يمكن أن يستبدل فيه الجيل نفسه. وتعتبر مستويات الإحلال عموما 2100 ولادة لكل ألف امرأة. وكان سكان هاواي الأصليون أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ هم التكاثر الديموغرافي الوحيد فوق معدل الاستبدال.

ومن المتوقع أن تدخل اليابان فترة من التراجع السكاني حيث يصبح واحد من كل ثلاثة أشخاص، مسنين بحلول عام 2036. وبينما يعيش نحو 127 مليون شخص في اليابان، فقد ينخفض عدد سكانها إلى أقل من مئة مليون بحلول عام 2049.

وسيكون كل مولود في الولايات المتحدة بين عامي 1946 و1964 أكبر من 65 عام في عام 2030، مما يعني أن واحدا من بين كل خمسة أميركيين سيبلغ من العمر ما يكفي للتقاعد. وبحلول عام 2060 من المتوقع أن يبلغ متوسط عمر السكان في الولايات المتحدة 43 عاما مقابل متوسط العمر الحالي البالغ 38 عاما.