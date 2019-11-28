حقن الأنسولين.. ما يجب عليك أن تعرفه عنها؟

يتمثل العامل الأساسي وراء مرض السكري عدم إنتاج الجسم كمية كافية من الأنسولين أو عدم استجابته لهذه المادة التي يطلقها البنكرياس، والذي يعرف باسم مقاومة الأنسولين. فإذا كنت مصابا بداء السكري وتستخدم الأنسولين، ينبغي عليك أن تنتبه إلى نقص السكر في الدم، والبقاء حذرا أثناء تنقلك لكي تشعر بالراحة.

وفي تقريرها الذي نشره موقع "ذا هيلثي" قالت الكاتبة جيسيكا ميغالا إن الأنسولين يعمل بشكل أساسي محفزا للخلايا في العضلات والدهون والكبد، كما أنه ينقل الغلوكوز من مجرى الدم حيث يمكن أن يوفر الطاقة لجسمك. ومن دون الأنسولين، يرتفع مستوى السكر في الدم إلى مستويات سامة.

أنواع الأنسولين

أشارت الكاتبة أن هناك خمسة أنواع من الأنسولين التي تستغرق وقتا مختلفا للوصول إلى مجرى الدم والبقاء فعالة.

سريع المفعول: يعمل في 15 دقيقة، ويصل إلى ذروته في ساعة واحدة، ويتواصل مفعوله إلى ما يصل إلى أربع ساعات.

العادي/قصير المفعول: يعمل في ثلاثين دقيقة، ويصل إلى ذروته خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات، ويتواصل مفعوله ما يصل إلى ست ساعات.

فوري المفعول: يعمل في غضون ساعتين إلى أربع ساعات، ويصل إلى ذروته في أربع إلى 12 ساعة، ويبقى مفعوله من 12 إلى 18 ساعة.

طويل المفعول: يعمل في عدة ساعات، ويدوم لأكثر من 24 ساعة.

الطويل للغاية: يعمل في ست ساعات، من دون ذروة، ويدوم لمدة 36 ساعة.