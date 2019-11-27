منها الثوم والبطاطا الحلوة.. 7 أغذية مفيدة لصحة البنكرياس

بلعب البنكرياس دورا رئيسيا في عملية الهضم وتنظيم معدلات السكر بالدم، ونقدم هنا قائمة بالأغذية المفيدة لصحة البنكرياس.

ويقوم البنكرياس بإنتاج نوعين من الإفرازات: الأول خارجي يفرز إلى القناة الهضمية، حيث يقوم بإفراز عصارة تحتوي على إنزيمات هاضمة. والثاني داخلي إلى مجرى الدم، ويتضمن عددا من الهرمونات؛ أهمها الإنسولين، الذي يعمل على تمثيل السكر والمواد الكربوهيدراتية، وهو ما يؤدي اختلالها إلى الإصابة بمرض السكري.

وتشمل الأغذية المفيدة للبنكرياس:

1- الكركم

يعد الكركم من التوابل السحرية التي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن فضلا عن مضادات الأكسدة، وهو مفيد للبنكرياس وفقا للتقرير الذي نشره موقع "إف.بي.ري" الروسي للكاتبة ماريا فورونوفا.

2- الثوم

يمكن تناول خليط الثوم والعسل على معدة خاوية كل صباح. وبشكل عام، يحتوي الثوم على عدد من المواد المفيدة التي يُضاهي أثرها أثر المضادات الحيوية. علاوة على ذلك، يساعد هذا الدواء الطبيعي على حماية الجهاز المناعي وتقوية البنكرياس.

3- السبانخ

تعد السبانخ من المنتجات المفيدة لصحة البنكرياس، ويمكن تحضير طبق من السلطة تتمثل مكوناتها الأساسية في البصل والثوم والسبانخ.

4- البروكلي

ذكرت الكاتبة أن البروكلي من الخضراوات الغنية بالفيتامينات، ويتميز بخصائصه التي تحمي البنكرياس من الإصابة بأمراض مختلفة.

5- العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات في البنكرياس وتدمر الخلايا السرطانية. ونظرا لفوائده العديدة والمتنوعة، ينصح الخبراء بتناول العنب الأحمر مرة واحدة على الأقل أسبوعيا.

6- البطاطا الحلوة

تساعد البطاطا الحلوة على تقليل خطر إصابة البنكرياس بأمراض مختلفة بنسبة 50%.

7- الأوريغانو

وفقا لمجموعة من البحوث، يعتبر الأوريغانو منتجا مفيدا جدا لصحة البنكرياس.

نصائح للحفاظ على صحة البنكرياس

1- تناول الدهون الصحية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك الزيتية والمكسرات.

2- تجنب شرب الكحول والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة، لأنها تؤثر على إفراز الأنسولين.

3- شرب كمية مناسبة من الماء.