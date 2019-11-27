‫احذر هذا الفيروس في الشتاء

قال البروفيسور توماس زويفرلاين إن ‫فصل الشتاء يشهد انتشارا للعديد من الفيروسات، مثل النوروفيروس الذي ‫يهاجم الجهاز الهضمي.

‫‫وأوضح اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي الألماني أن أعراض الإصابة ‫بالنوروفيروس تتمثل في:

1- القيء الشديد.

2- الإسهال الشديد.

3- آلام البطن.

4- الغثيان.

5- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

6- آلام الأطراف.

7- الصداع.

8- الشعور ‫العام بالإعياء.

وأشار زويفرلاين إلى أن الإصابة بالنوروفيروس تتسبب في فقدان الجسم ‫كمية كبيرة من السوائل، مما يشكل خطورة على الأطفال والحوامل وكبار السن خصوصا.

‫‫‫وشدد على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض الإصابة ‫به، مع مراعاة الالتزام التام باشتراطات النظافة العامة، مثل غسل اليدين ‫جيدا بانتظام وتنظيف الأسطح والأغراض كمقابض الأبواب جيدا وبانتظام ‫أيضا، لأن النوروفيروس يندرج ضمن الفيروسات شديدة العدوى، علما ‫بأنه ينتقل عبر الرذاذ والطعام الملوث ومخالطة المرضى المصابين به.

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‫‫ولا توجد أدوية مضادة للنوروفيروس، لذا يعمد العلاج إلى تخفيف المتاعب، ‫مثل إمداد الجسم بسوائل كافية مثل الماء والشاي غير المحلى والحساء ‫الخالي من الدهون لتعويض السوائل المفقودة، وبعد توقف القيء يمكن ‫تناول أطعمة خفيفة سهلة الهضم.