لتحسين جودة نومك.. 9 أطعمة عليك تجنبها

هناك بعض الأطعمة التي عليك تجنبها قبل النوم حتى لا تؤثر عليه وتستيقظ نشيطا.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "ريل سمبل" الأميركية، قالت الكاتبة بيتي غولد إن خبيرة التغذية والمدربة الشخصية التي تعمل لدى شركة "جيني كريج" برييانا رودريكيز شاركت نصائحها بشأن الأطعمة التي تمنعنا من النوم بشكل جيد، حيث توصي بتناول وجبة فطور غنية ووجبة عشاء خفيفة، لأن تناول وجبات أكبر يعني الحاجة إلى وقت أطول للهضم.

الأطعمة المتبلة

قد لا تجذب الأطعمة الغنية بالتوابل الجميع، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يحبون أن يحتوي طعامهم على مذاق خاص ينبغي أن يكونوا حذرين عند تناول الكثير من التوابل في المساء.

وغالبا ما تسبب التوابل القوية حرقة في المعدة وعسر الهضم، وكلاهما يمكن أن يزداد سوءا عند الاستلقاء، لذلك حاول تناول الأطعمة المتبلة في وقت مبكر من اليوم عندما يكون لديك وقت كافٍ للهضم.

القهوة

أوردت الكاتبة أنه بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم التحكم في حصتهم العادلة من الكافيين قد لا يكون الأمر مهما عند تناول فنجان من القهوة في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء، ولكن إذا كنت حساسا بعض الشيء لتأثيرات مادة الكافيين التي تسبب الغثيان فلا تقم بتناول كوب من القهوة قبل ست ساعات من الوقت المحدد للنوم.