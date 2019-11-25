هذا ما يحتاجه جسمك من الكالسيوم يوميا
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الكالسيوم يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان، مشيرة إلى أن جسم الشخص البالغ يحتاج للكالسيوم بكمية تبلغ ألف مليغرام يوميا.
وأوضحت الجمعية أن الحليب البقري يعد أهم وأشهر مصادر الكالسيوم، حيث تحتوي مئة غرام من هذا الحليب على 120 مليغراما من الكالسيوم.
ومن المصادر الأخرى الكرنب الأخضر والبروكلي واللوز، وكذلك سمك التونة والفاصولياء البيضاء، فضلا عن بذور السمسم وبذور الشيا.
أهم الأخبار
- رويترز: هجمات أرامكو خططت لها ونفذتها إيران
- إسرائيل ترحل مدير هيومن رايتس ووتش
- تفاوضوا على الحمام والماء وفشلوا في فتح شباك.. تفاصيل احتجاز صحفيي مدى مصر خمس ساعات
- وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة للجزيرة نت: الطلب العالمي على الغاز المسال سيرتفع مستقبلا
- قال إنه غير مقبول.. السيناتور الأميركي آدم شيف يندد باقتحام الأمن موقع "مدى مصر"