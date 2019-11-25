البث الحي
ابحث

هذا ما يحتاجه جسمك من الكالسيوم يوميا

الحليب البقري من أهم مصادر الكالسيوم (الألمانية)
الحليب البقري من أهم مصادر الكالسيوم (الألمانية)

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الكالسيوم يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان، مشيرة إلى أن جسم الشخص البالغ يحتاج للكالسيوم بكمية تبلغ ألف مليغرام يوميا.

‫وأوضحت الجمعية أن الحليب البقري يعد أهم وأشهر مصادر الكالسيوم، حيث تحتوي مئة غرام من هذا الحليب على 120 مليغراما من الكالسيوم.

‫ومن المصادر الأخرى الكرنب الأخضر والبروكلي واللوز، وكذلك سمك التونة والفاصولياء البيضاء، فضلا عن بذور السمسم وبذور الشيا.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
ما أعراض نقص الكالسيوم؟
أيهما أفضل الحليب كامل الدسم أم قليل الدسم؟
الحليب مع الكركم.. أفضل ما تقدمه لجسمك
منها الحليب والعسل.. 15 طعاما تضر بصحة طفلك
أهم الأخبار
المزيد من صحة
الحمض النووي يكشف عاداتنا.. كيف ذلك؟
دمّل الجفن.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟
7 علاجات منزلية للهبات الساخنة في سن اليأس
هل هناك علاقة بين الفكاهة والاكتئاب؟