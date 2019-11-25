دمّل الجفن.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن دُمّل الجفن عبارة عن التهاب بكتيري يصيب الغدة الدهنية الموجودة على طرف الجفن بسبب ضعف المناعة.

وأضاف أنه على الرغم من أن دمل الجفن يسبب ألما مزعجا، فإنه عادة ما يزول من تلقاء نفسه بعد مرور أسبوع تقريبا، حيث ينفتح الدمل ويخرج القيح منه، وبالتالي يتلاشى التورم والاحمرار.

ويمكن تسريع وتيرة الشفاء من خلال بعض التدابير البسيطة مثل تنظيف طرف الجفن المصاب بواسطة مناشف تنظيف أو سوائل تنظيف من الصيدلية، مع ضرورة تجنب فقء الدمل، ويمكن أيضا وضع مرهم أو جل قاتل للجراثيم عليها.

وتجب استشارة الطبيب في حال عدم تلاشي دمل العين بعد مرور أسبوعين، حيث قد يتطلب الأمر تدخلا جراحيا صغيرا.