هل هناك علاقة بين الفكاهة والاكتئاب؟

تختلف تجارب الناس في مجال الفكاهة، حيث تخدم الفكاهة العديد من الوظائف المختلفة في حياتنا اليومية. لكن كيف ترتبط أساليب الفكاهة التكيفية واللاتكيفية بالاكتئاب؟

في تقريره الذي نشرته مجلة "سايكولوجي توداي" الأميركية، قال جيل غرينغروس إن الفكاهة في بعض الأحيان تستخدم كآلية للتكيف عندما لا تسير الأمور على ما يرام، وتكون أحيانا أخرى مجرد لحظة نستمتع فيها بالضحك مع الأصدقاء.

يستخدم الباحثون مقاييس مختلفة لتقييم تجاربنا في الفكاهة، ولكن أكثرها شيوعا يتمثل في استبيان "أنماط الفكاهة" حيث يستخدم هذا المقياس الذي وضعه رود مارتن وطلابه في تقييم كيفية استخدام الأشخاص للدعابة في حياتهم اليومية، وقد استخدم في مئات الدراسات.

في هذا السياق، طلب من الناس تقييم مدى موافقتهم ومعارضتهم على وضعيات مختلفة (على سبيل المثال "أنا أستمتع بجعل الناس يضحكون"). وشكلت إجاباتهم مقياسا متكونا من أربعة أنماط للفكاهة.

الفكاهة التبعية

تتمثل في الميل إلى مشاركة الفكاهة مع الآخرين، وإلقاء النكات والقصص الطريفة، وإضحاك الآخرين، واستخدام الفكاهة لتسيير العلاقات، والترويح على الآخرين.

تعزيز الذات

تتمثل في الميل إلى الحفاظ على نظرة فكاهية للحياة حتى عندما لا نكون مع الآخرين، إلى جانب استخدام الفكاهة في التعامل مع الإجهاد، وتشجيع النفس بالدعابة.